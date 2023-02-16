تونس: تنديد حقوقي بـ"خطاب الكراهية" ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء

أعربت أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية الخميس عن تنديدها بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وبعمليات توقيف عشرات منهم من قبل السلطات التونسية. وطالبت بإطلاق سراحهم ووقف عمليات ترحيلهم. ويعاني المهاجرون الأفارقة في تونس، التي تعد نقطة عبور إلى السواحل الأوروبية، من التهميش والإقصاء الاجتماعي ويعيشون تحت وطأة الفقر محرومين من العمل اللائق، حسب المنظمات.

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في خضم تزايد عمليات الاعتقال والترحيل ضدهم، نددت عدة منظمات حقوقية تونسية الخميس بما اعتبرته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت أكثر من 20 منظمة بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان مشترك إن القوات الأمنية تشن حملة ضد المهاجرين.

وأشارت إلى أنه "تم توقيف أكثر من 300 مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بمن فيهم (عدد) من النساء والأطفال"، مشددة على أن هؤلاء أوقفوا "من دون احترام للإجراءات".

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والذين يشاركون في محاولات هجرة غير نظامية بحرية باتجاه السواحل الأوروبية وبالخصوص نحو إيطاليا.

وطالبت المنظمات "بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين".

ويعيش في تونس 21466 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بينهم طلبة، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة في العام 2021.

ترحيل "تحت تهديد السلاح"

ونددت المنظمات بـ"انتهاكات حقوق الإنسان" التي يتعرض لها المهاجرون من "إعادة قسرية فورية على الحدود تحت تهديد السلاح" ودعت السلطات التونسية إلى التصدي إلى "خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" تجاههم.

وشددت حكومة نجلاء بودن في كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال مجلس وزاري على "ضرورة الشروع في ترحيلهم (المهاجرين) نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت"، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة آنذاك.

ويعاني المهاجرون في تونس من التهميش ويمثلون الفئات الأكثر هشاشة ويعانون من الإقصاء الاجتماعي ويعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق، حسب المنظمات.

وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

فرانس24/ أ ف ب

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