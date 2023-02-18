تونس: سعيّد يأمر بطرد مسؤولة نقابية أوروبية بعد مشاركتها في مظاهرة لاتحاد الشغل

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قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد السبت طرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش بعد مشاركتها في مظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات. وتصاعد التوتر بين الاتحاد وسعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، منذ توقيف أحد القياديين النقابيين.

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أصدرت الرئيس التونسي قيس سعيّد السبت قرارا بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش بعدما شاركت في مظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل .

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إيستر لينش التي شاركت اليوم بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه".

وحضرت الأمينة العامة في مظاهرة شارك فيها آلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل تم تنظيمها في صفاقس (وسط شرق) تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ"استهدافه" من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وأكدت في خطاب أمام المتظاهرين "نقول للحكومات، ارفعوا أيديكم عن نقاباتنا العمالية، حرروا قادتنا".

وأضافت "أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".وتابعت "من الخطأ الفادح ان تتم مهاجمة النقابات".

"اعتداء على سيادة الدولة"

واعتبرت الرئاسة التونسية في البيان أن "العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب".

ويشتد التوتر بين الاتحاد وسعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، منذ توقيف أحد القياديين النقابيين.

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وأوقفت السلطات أنيس الكعبي الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة"، في أوائل شباط/ فبراير إثر تنفيذ نقابته إضرابا على الطرق السريعة.

وجاء اعتقال النقابي إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للإضراب "مآرب سياسية".

وردا على خطاب سعيّد آنذاك، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات "بدأ الآن يقول للاتحاد حان دورك، ونحن نقول له مرحبا".

تبدأ محاكمة الكعبي في 23 شباط/فبراير بتهمة "استغلال وظيفته للإضرار بالإدارة العامّة".

فرانس24/ أ ف ب

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