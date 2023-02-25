تصريحات سعيّد حول المهاجرين الأفارقة: الخارجية التونسية ترفض "اتهامات" الاتحاد الأفريقي

رئيس الدبلوماسية التونسية نبيل عمار خلال مداخلة على فرانس24، بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد التي أثارت السخط.

قالت وزارة الخارجية التونسية السبت أنها فوجئت ببيان الاتحاد الأفريقي الذي صدر مساء الجمعة، رافضة ما وصفتها بـ "اتهامات لا أساس لها"، معتبرة أنه أسيء فهم موقف الحكومة التونسية. وعبر الاتحاد الأفريقي عن "الصدمة والقلق العميقين" إزاء شكل البيان الصادر عن السلطات التونسية ومضمونه، مذكرا تونس بالتزاماتها كعضو في الاتحاد الأفريقي. وكان الرئيس التونسي قد أمر هذا الأسبوع قوات الأمن بوقف الهجرة غير القانونية وطرد جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، قائلا إن الهجرة مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لبلاده.

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أعربت وزارة الخارجية التونسية السبت عن تفاجئها ببيان الاتحاد الأفريقي الصادر في ساعة متأخرة مساء الجمعة، ورفضت ما قالت إنها "اتهامات لا أساس لها"، أساءت فهم موقف الحكومة التونسية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد انتقد تونس وحثها على تجنب "خطاب الكراهية العنصري"، بعد أن أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، قائلا إن الهجرة مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لبلاده.

كما عبّر الاتحاد الأفريقي أيضا عن "الصدمة والقلق العميقين" إزاء شكل البيان الصادر عن السلطات التونسية ومضمونه، مذكرا تونس بالتزاماتها كعضو في التكتل المكوّن من 55 عضوا، بمعاملة المهاجرين بما يصون كرامتهم.

هذا، وكان سعيّد قد أمر هذا الأسبوع قوات الأمن بوقف الهجرة غير القانونية وطرد جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، مما أدى إلى حملة اعتقالات أثارت الفزع على نطاق واسع في أوساط أبناء أفريقيا جنوبي الصحراء والتونسيين ذوي البشرة السمراء.

وكان الرئيس التونسي قد صرح عند إعلان الإجراءات، أن تزايد عدد مهاجري أفريقيا جنوبي الصحراء الذين لا يحملون وثائق، مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لتونس وإفقادها صفة الدولة العربية والإسلامية، وهي تصريحات لقيت إشادة السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور.

وردا على انتقادات من منظمات حقوقية التي وصفت هذه التصريحات بالعنصرية، قال سعيّد إنه ليس عنصريا، وإن المهاجرين الذين يعيشون في تونس في أمان.

إلى ذلك، تنظم جماعات حقوقية مظاهرة السبت احتجاجا على تصريحات الرئيس التونسي والإجراءات الصارمة ضد المهاجرين.

فرانس24/رويترز

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