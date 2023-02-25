تونس: توقيف المعارض البارز غازي الشواشي وسط حملة اعتقالات واسعة

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في خضم حملة اعتقالات شملت سياسيين ونشطاء وشخصيات نافذة، أوقفت الشرطة التونسية في ساعة متأخرة الجمعة المعارض البارزغازي الشواشي. ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بفرضه "قيودا تعسفية" على الحريات.

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قال نجل الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي في تونس غازي الشواشي إن نحو 20 من رجال الشرطة فتشوا المنزل واعتقلوا والده في وقت متأخر الجمعة.

يأتي ذلك وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر استهدفت أكثر من 12 شخصا من بينهم سياسيون معارضون ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات ومدير إذاعة موزاييك بالإضافة إلى رجل أعمال بارز واثنين من القضاة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في وقت سابق أن حملة الاعتقالات "محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس" وحثت الرئيس التونسي على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".

ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بفرضه "قيودا تعسفية" على الحريات.

وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

ويعمل "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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