10 قتلى في حادث سقوط حافلة بمنحدر شمال شرق الجزائر

ومنطقة تكجدة الجبلية منتجع سياحي يحظى بشعبية لدى الجزائريين الذين يزورونه بأعداد كبيرة، خاصة بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأسابيع الأخيرة؟

أودى سقوط حافلة بمنحدر شمال شرق الجزائر الجمعة بحياة عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين كانوا في طريقهم للتنزه بمنطقة تكجدة السياحية. وتحظى منطقة تكجدة الجبلية بشعبية لدى الجزائريين، خاصة بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأسابيع الأخيرة.

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أفادت الحماية المدنية الجزائرية مصرع عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين الجمعة اثر سقوط حافلتهم من منحدر بشمال شرق البلاد.

كانت الحافلة متجهة من العاصمة الجزائر إلى منتجع تكجدة عندما سقطت من منحدر بعمق 150 مترا قرب بلدة الأصنام، حسب ما أفاد نفس المصدر.

ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى البويرة القريب من مكان الحادث.

ومنطقة تكجدة الجبلية منتجع سياحي يحظى بشعبية لدى الجزائريين الذين يزورونه بأعداد كبيرة، خاصة بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأسابيع الأخيرة.

تعد سرعة سائقي السيارات، بمن فيهم سائقي مركبات النقل العام، السبب الرئيس لحوادث الطرقات في الجزائر، بحسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

في عام 2021، سجلت الجزائر نحو 7186 حادث مرور خلفت 2643 قتيلا و11479 جريحا.

فرانس24/أ ف ب

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