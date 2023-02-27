تبون يمنح الجنسية الجزائرية لمطران فرنسي يرأس الكنيسة الكاثوليكية في البلاد

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رئيس أساقفة الجزائر جان بول فيسكو يقف أمام كنيسة سانتا كروز خلال زيارة الرئيس الفرنسي في وهران في 27 آب/أغسطس 2022.

أعلن التلفزيون الحكومي في الجزائر أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون منح الجنسية لرئيس أساقفة الجزائر المطران الفرنسي جان بول فيسكو الذي يشغل المنصب منذ أكثر من سنة. وبدأ فيسكو (60 سنة) عمله في الجزائر منذ 2002 في تلمسان وبني عباس إلى أن اعتلى نيابة أبرشية وهران أكبر مدينة في الغرب الجزائري قبل أن يصبح أسقفا لها في 2013. ويحمل فيسكو شهادة في القانون وأخرى في التجارة وسبق له العمل محاميا في مسقط رأسه ليون بفرنسا.

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منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجنسية الجزائرية لرئيس أساقفة الجزائر المطران الفرنسي جان بول فيسكو الذي يشغل المنصب منذ أكثر من سنة، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي الإثنين.

وذكر التلفزيون أن الرئيس تبون وقع مرسوما رئاسيا يمنح بموجبه الجنسية الجزائرية للمطران جان بول فيسكو، الذي عينه البابا فرنسيس رئيسا لأساقفة الجزائر في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وتم تنصيبه في 12 شباط/ فبراير 2022 خلفا للمطران بول ديسفارج.

وتضم الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر 4 أبرشيات، هي أبرشية الجزائر العاصمة وأبرشية وهران وأبرشية قسنطينة وعنابة (شرق) وأبرشية غرداية والأغواط (جنوب وسط).

وبدأ جان بول فيسكو (60 سنة)، عمله في الجزائر منذ 2002 في تلمسان (غرب) وبني عباس (جنوب غرب) إلى أن اعتلى نيابة أبرشية وهران اكبر مدينة في الغرب الجزائري قبل أن يصبح أسقفا لها في 2013.

ويحمل فيسكو شهادة في القانون وأخرى في التجارة وسبق له العمل محاميا في مسقط رأسه ليون بفرنسا.

والشعب الجزائري في غالبيته العظمى مسلم وبحسب الدستور "الإسلام دين الدولة"، لكن هناك أقلية مسيحية تضم أيضا مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

فرانس24/ أ ف ب

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