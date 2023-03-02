تونس ترفض الترخيص لقوى المعارضة بتنظيم مظاهرة وتمنع نقابيا دوليا من دخول البلاد

رفضت السلطات التونسية الخميس طلبا لاتحاد الشغل لتنظيم مظاهرة بالعاصمة الأحد للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها. وفي وقت سابق قال الاتحاد إن السلطات منعت مسؤولا نقابيا إسبانيا من دخول تونس ورحلته على الفور. وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية دفعت الآلاف من المواطنين إلى الاحتجاج بشكل منتظم. وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس سعيّد غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

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أعلنت السلطات التونسية رفضها الترخيص لأطياف المعارضة على رأسها جبهة الخلاص بتنظيم مسيرة احتجاجية الأحد فيما قال اتحاد الشغل إن السلطات أبلغته بقرارها منع وفد من الاتحاد الدولي للنقابات من القدوم للبلد.

وقال والي تونس في بيان إنه سيرفض التصريح بإقامة احتجاج يوم الأحد بسبب شبهات ضد قادة الجبهة.

وفي وقت سابق قال الاتحاد إن السلطات منعت مسؤولا نقابيا إسبانيا من دخول تونس ورحلته على الفور.

وسجن قادة من الجبهة من بين معارضين بارزين للرئيس الشهر المنصرم بتهم تقول المعارضة إن لها دوافع سياسية.

وتمثل حملة الاعتقالات التي شملت سياسيين بارزين آخرين، من بينهم مالك منفذ إعلامي كبير ورجل أعمال بارز، أكبر حملة للمعارضين على يد سعيّد منذ أن جمع في يديه معظم السلطات في 2021.

04:59 أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية يتحدث خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، 15 شباط/فبراير 2023. © رويترز

ويتهمه خصومه بتنفيذ انقلاب عبر حل البرلمان والتحرك للحكم بالمراسيم وكتابة دستور جديد ليمنح نفسه معظم السلطات، والذي مرره في استفتاء العام الماضي.

وقال سعيّد إن تصرفاته قانونية وإنه يسعى لإنقاذ البلاد من الفوضى، ووعد بدعم الحقوق والحريات. وكانت أغلب الاحتجاجات منذ توليه مقاليد السلطة نظمت بعد الحصول على ترخيص.

وسينظم الاتحاد العمالي القوي، الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجه الخاص في العاصمة يوم السبت.

وقال اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في بيان: "تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيريز مولينا مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فورا".

وفي بيان ثان قال الاتحاد إن منع النقابيين من القدوم لتونس "هو استهداف للاتحاد والعمل النقابي المستقل.. ويعمق من عزلة تونس".

وقرر الاتحاد الدعوة لهيئة إدارية عاجلة للرد على الخطوة التي وصفها بأنها "عدائية وتصعيدية".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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