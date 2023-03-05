مئات التونسيين من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" يتظاهرون تنديدا باعتقال حقوقيين وانتهاك الحريات

رغم تحذير السلطات وقرار المنع، شارك مئات التونسيين من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس قيس سعيد الأحد، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة، تنديدا باعتقال عدد من قادتها، ومن تردي الوضع الحقوقي في البلاد. في المقابل، يقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ويصف من يعادونه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحقهم..

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احتج المئات من أنصار "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة الأحد، في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا تم توقيفهم في الأسابيع الأخيرة خلال حملة اعتقالات غير مسبوقة.

وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها "حريات حريات دولة البوليس انتهت" و"أطلقوا سراح الموقوفين" و"يسقط يسقط الانقلاب".

ورفع المحتجون صورا للمعتقلين كتبوا عليه "حرية" "لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة".

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا، وتولي السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021. وهو يتهم الموقوفين بأنهم "ارهابيون" وبـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات "بالتعسفية" وهدفها ضرب صفوفها.

ودفعت الاعتقالات التي جرت بشكل منظم، الولايات المتحدة إلى التعبير عن قلقها، كما أثارت مخاوف من إجراءات صارمة أوسع نطاقا بحق المعارضة. ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا.

وتتهم الجبهة سعيد بالسيطرة على سلطات واسعة فجأة سنة 2021، عندما قام بحل البرلمان المنتخب والتحول للحكم عبر إصدار المراسيم، ثم وضع دستورا جديدا جرى تمريره في استفتاء لم يحظ إلا بمشاركة محدودة العام الماضي.

ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، ويصف من يعادونه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحقهم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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