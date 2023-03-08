تونس: منظمات حقوقية ونقابية تندد بتصريحات وزير الداخلية "التحريضية"

© أ ف ب

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، تونس 3 كانون الثاني/ يناير 2023.

استنكرت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية ونقابية الأربعاء تصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين التي هاجم فيها نقابيين وإعلاميين ورجال أعمال، واعتبرتها "تقسيمية" و"تحريضية". ودعت المنظمات الوزير إلى تقديم الاعتذار على هذا التصريح "العنيف" و"الخطير والمتسرع" وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.

إعلان اقرأ المزيد

خطاب"تقسيمي وفئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى" بهذه العبارات وصفت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية ونقابية في تونس الأربعاء تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين قال فيها إن "النخبة السياسية هي نكبة".

وأكد شرف الدين في تصريحات للصحافيين الثلاثاء خلال زيارته لمدينة بن قردان بجنوب شرق تونس على أن "رجال إعلام مرتزقة ورجال أعمال باعوا الوطن ونقابيين باعوا الوطن وأحزاب باعت الوطن، النخبة السياسية هي نكبة سياسية تحالفوا جميعا ضد الشعب التونسي... إنهم خونة".

وتابع الوزير في التصريحات التي نشرتها الوزارة على صفحتها على فيس بوك "لا بد من أخطأ أن يحاسب".

وأصدرت المنظمات بما فيها "نقابة الصحافيين" و"الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا مشتركا اعتبرت فيه خطاب الوزير الذي "يصف فيه الإعلام والنقابات ورجال الأعمال والسياسيين بالمرتزقة والخونة... تخويني رث، يضع الجميع في سلة واحدة ويحرض على الأجسام الوسيطة في استعادة لخطاب شعبوي خطير يبشر بالدولة البوليسية".

اعتقالات

جاءت تصريحات وزير الداخلية إثر حملة اعتقالات وتحقيقات تشمل نحو عشرين شخصية بين سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقياديين بأحزاب معارضة.

ويوجه الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، اتهامات للمعتقلين "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ولم يصدر القضاء بعد بيانا رسميا في خصوص التهم الموجهة للموقوفين.

كما وصفت المنظمات خطاب الوزير "بالتقسيمي والفئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى".

وشددت المنظمات على أن الخطاب يأتي "في سياق أزمة الإعلام العمومي والخاص التي تهدد وجوده والتي من أسبابها المباشرة سياسة الحكومة التي تتلكأ في إصلاح الإعلام تمهيدا لتصفيه العديد من مؤسساته".

ودعت المنظمات الوزير إلى تقديم الاعتذار على هذا التصريح "العنيف" و"الخطير والمتسرع" وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك