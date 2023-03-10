مقتل 14 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

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مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء في قارب متهالك استخدم لتهريبهم نحو الساحل الإيطالي حين اعترضتهم السلطات التونسية قبالة مدينة صفاقس في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

لقي ما لا يقل عن 14 مهاجرا من جنسيات دول جنوب أفريقيا جنوب الصحراء حتفهم إثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية الخميس. ويأتي ذلك فيما يرغب عدد كبير من المهاجرين في مغادرة تونس بعد تصريحات وصفت "بالعنصرية" أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد. وقد لاقت هذه التصريحات انتقادات واسعة. والخميس، دانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان خطاب سعيّد واعتبرته "عنصريا"، فيما وصفته المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بالـ"مقلقة".

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أعلن خفر السواحل التونسي الخميس أن 14 مهاجرا من جنسيات دول جنوب أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم قبالة السواحل وتم إنقاذ 54 آخرين إثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.

وتضمن بيان لخفر السواحل أن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت "أثناء تمشيط السواحل" على مجموعة "تعرض مركبهم للغرق".

وأوضح أن خفر السواحل تمكنوا من "نجدة وإنقاذ 54" شخصا من جنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء و"انتشال 14 جثة".

ويأتي هذا الحادث بينما يرغب عدد كبير من المهاجرين في مغادرة تونس بعد تصريحات وصفت "بالعنصرية" أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

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وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 شباط/فبراير على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكّدا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية" للبلاد.

ويتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من هذه الجنسيات بمن فيهم الطلبة، وفقا لإحصاءات رسمية.

ولقيت تصريحات سعيد تنديدا واسعا من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها "عنصرية" و"تدعو للكراهية".

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدين "التصريحات العنصرية" لسعيّد

من جهتها دانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الخميس تصريحات سعيّد التي اعتبرتها "عنصرية" رغم تصريحاته اللاحقة "لتهدئة" الموقف التي "لم تتضمن حتى الاعتذار".

وتضمن بيان لرئيسة الاتحاد أليس موغوي أن "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء البالغ عددها 54 في إفريقيا ومنظماتها الـ188 حول العالم تعارض بكل قوتها العنف اللفظي والجسدي الذي يستهدف المهاجرين على الأراضي التونسية".

"مقلقة جدا"

واعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون تصريحات سعيّد "مقلقة" لكنها قالت إن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع هذا "البلد الرئيسي" لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وقالت المفوضة السويدية الخميس لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل "نعم من الضروري التعاون مع تونس حتى لو كانت تصريحات الرئيس مقلقة جدا".

وأضافت أن "تونس بلد أساسي للتعاون عندما يتعلق الأمر بمنع تهريب المهاجرين وعندما يتعلق الأمر بإعادة المواطنين التونسيين الذين يأتون إلى هنا وليسوا مؤهلين للحصول على الحماية الدولية، وكذلك للاستثمار في مسارات قانونية" للهجرة.

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير قانونية بحرا إلى السواحل الأوروبية وتحديدا الايطالية.

وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

وتسجل تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.

وفي مسعى منه للتهدئة، أكد سعيّد لدى استقباله مساء الأربعاء بقصر قرطاج رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو أن أفارقة جنوب الصحراء هم "إخوتنا"، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

وفي كلمة ألقاها بالفرنسية أمام ضيفه، شدد سعيّد على أنه دعا فحسب إلى احترام قانون بلاده وسيادتها، مشددا على أنه "ما من بلد يقبل بوجود تشريعات موازية لتشريعاته".

فرانس24/ أ ف ب

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