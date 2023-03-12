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ريبورتاج: تونسيون سمر البشرة "ضحايا جانبيون" للحملة المناهضة للمهاجرين الأفارقة

01:37 صورة ملتقطة عن الشاشة، تقرير حول وضع التونسيين السود في ظل الحملة المناهضة للمهاجرين الأفارقة. © فرانس24

لم يسلم تونسيون سمر البشرة من الحملة المناهضة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والتي أشعلها خصوصا الخطاب شديد اللهجة للرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير/شباط، الذي دعا لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا إلى بلاده معتبرا أن الظاهرة تؤدي "للعنف والجرائم". تروي نبراس مجنح التي تعمل نادلة: "هناك أناس قالوا لي: ماذا تفعلين هنا؟ هؤلاء الأشخاص (الأفارقة) يقتلون العباد. قيل لي: ارحلي". وبحسب نشطاء، فقد وقعت ما بين 5 إلى 6 اعتداءات بحق تونسيين من ذوي البشرة السمراء منذ أواخر الشهر الماضي، شريحة تشكل ما بين 10 و15 بالمئة من إجمالي عدد السكان يعيش أغلبهم جنوب البلاد. كما سجلت منذ الخطاب المثير للجدل عدة انتهاكات بحق مهاجرين دفعت العشرات منهم إلى اللجوء لسفارات بلدانهم لترحيلهم.