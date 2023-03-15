المغرب: اعتقال ثلاثة منتمين لتنظيم "الدولة الإسلامية" يشتبه بقيامهم بقتل شرطي قرب الدار البيضاء

رجال أمن مغاربة في الدار البيضاء، 21 أيلول/ سبتمبر 2020.

أوقفت الشرطة المغربية الأربعاء ثلاثة أشخاص ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" يشتبه في قيامهم بقتل شرطي عثر على جثته متفحمة مطلع آذار/مارس قرب الدار البيضاء. ومع بقاء المملكة بمنأى عن أعمال العنف المرتبطة بالجماعات الجهادية في السنوات الأخيرة، إلا أن الأجهزة الأمنية تبلغ بانتظام عن حملات تستهدف التنظيم المتطرف وإحباط مخططات لشن هجمات.

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أعلنت الشرطة المغربية الأربعاء توقيف ثلاثة مغاربة ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" يشتبه في قيامهم بقتل شرطي.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أن القبض على المتهمين الرئيسيين تم إثر "عمليات أمنية" في الدار البيضاء وفي منطقة سيدي حرازم في ضواحي فاس (شمال).

وأشارت إلى أن المشتبه به الثالث أوقف "في عملية لاحقة بالدار البيضاء".

وأضاف البيان "تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه بهم أعلنوا مؤخرا الولاء.. للتنظيم الإرهابي وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي" بقتل شرطي.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في البداية عن جريمة تورط فيها تجار مخدرات.

تم العثور على جثة شرطي متفحمة ومشوهة قُتل طعنا، في 2 آذار/مارس في منطقة ريفية بمنطقة الدار البيضاء.

كان المشتبه بهم الثلاثة يعتزمون "تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي لغرض ارتكاب جريمة سطو على وكالة بنكية"، بحسب بيان المديرية.

وتم احتجاز المشتبه بهم وأوكل التحقيق إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المكلف بمكافحة الإرهاب.

وإذ بقيت المملكة بمنأى عن أعمال العنف المرتبطة بالجماعات الجهادية في السنوات الأخيرة، إلا أن الأجهزة الأمنية تبلغ بانتظام عن حملات تستهدف التنظيم المتطرف وإحباط مخططات لشن هجمات.

فرانس24/ أ ف ب

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