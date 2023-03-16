محكمة إسبانية ترفض دعوى مغربية ضد صحافي اتهم المملكة بالتجسس عليه باستخدام "بيغاسوس"

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هاتف يعرض برنامج بيغاسوس للتجسس من إنتاج شركة إن إس أو الإسرائيلية.

قرر القضاء الإسباني رفض دعوى رفعها المغرب ضد صحافي إسباني اتهم المملكة بالتجسس عليه باستخدام برمجية بيغاسوس الإسرائيلية. وهذه الدعوى التي رفعتها السلطات المغربية ضد إغناسيو سمبريرو (68 عاما) تمثل حلقة جديدة في "قضية بيغاسوس"، التي كشفها في تموز/يوليو 2021 ائتلاف وسائل إعلام استقصائية، أكد تعرض 50 ألف شخص حول العالم للتجسس عبر بيغاسوس، من حكومات من بينها حكومة المغرب.

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رفضت محكمة مدريد الابتدائية دعوى رفعها المغرب ضد صحافي إسباني اتهم المملكة بالتجسس عليه باستخدام برمجية بيغاسوس الإسرائيلية.

واعتبرت محكمة مدريد الابتدائية الخميس، أن الصحافي لم يشهّر بالمغرب، ورفضت بالتالي دعوى المملكة.

وهذه الدعوى التي رفعتها السلطات المغربية ضد إغناسيو سمبريرو (68 عاما) تمثّل حلقة جديدة في "قضية بيغاسوس" التي كشفها في تموز/يوليو 2021 ائتلاف وسائل إعلام استقصائية، أكد تعرض 50 ألف شخص حول العالم للتجسس عبر بيغاسوس من حكومات من بينها حكومة المغرب.

طورت شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية برمجية بيغاسوس التي بيعت للعديد من الدول، وهي تتيح الوصول إلى الرسائل والبيانات وحتى تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المخترق.

من بين 180 صحافيا في قائمة الشخصيات المستهدفة عبر بيغاسوس، يوجد الإسباني سيمبريرو الذي يكتب عن المغرب العربي منذ أكثر من عقدين، ويعتبر خبيرا في المغرب.

وأكد الصحافي مرارا منذ عام 2021 في مقابلات وأمام لجنة بالبرلمان الأوروبي، أنه مقتنع بأن المغرب مسؤول عن اختراق هاتفه، مقرا في الآن ذاته بأنه ليس لديه دليل على ذلك.

ولطالما أكدت السلطات المغربية أنها لا تمتلك برمجية بيغاسوس.

وقالت القاضية سونيا لينس مونيوز في نص القرار الصادر بتاريخ 10 آذار/مارس، إن التصريحات التي أدلى بها إغناسيو سمبريرو في مقابلات جاءت نتيجة "نشر تحقيق صحافي من قبل مجموعة دولية حول الأشخاص الذين تعرضوا للتجسس عن طريق برمجية بيغاسوس"، وهي مبررة "بخطورة الوقائع التي أدت إلى فتح تحقيق جنائي".

وتابعت القاضية "بسبب كل هذا طلب (المغرب) مرفوض"، كما يحمل القرار المملكة تكاليف التقاضي.

فرانس24/ أ ف ب

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