المغرب: مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية يؤكد أن دوافع جريمة قتل شرطي والتمثيل بجثته "إرهابية"

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قال مدير "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" بالمغرب حبوب الشرقاوي الجمعة إن ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم "الدولة الإسلامية" نفذوا جريمة قتل شرطي والتمثيل بجثته في الثالث من آذار/مارس الجاري، مضيفا خلال مؤتمر صحافي أن الموقوفين الثلاثة كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات التنظيم بمنطقة الساحل، قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعى بسبب نقص مصادر التمويل الكافي للسفر. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فان المعطيات التي توصل إليها فريق المحققين، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، انخرطوا في مشروع جماعي يروم المساس الخطير بالنظام العام.

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بعد مرور نحو أسبوعين على حادث قتل شرطي والتمثيل بجثته في المغرب، قال الجمعة مدير "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" حبوب الشرقاوي إن الجريمة التي هزت الراي العام المحلي كانت بدوافع إرهابية موضحا أن منفذيها هم ثلاثة أشخاص "أعلنوا الولاء لتنظيم ’الدولة الإسلامية‘" وكانوا ينوون الالتحاق بمعاقل التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء.

وأضاف مدير المركز، الذي يعنى بجرائم الإرهاب والجرائم الكبرى خلال مؤتمر صحافي، أن الموقوفين الثلاثة أعلنوا مؤخرا ولاءهم لتنظيم "الدولة الإسلامية"، ضمن "مشروع جماعي يرمي للمساس الخطير بالنظام العام".

وأوضح أنهم "كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات التنظيم بمنطقة الساحل، قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعى بسبب نقص مصادر التمويل الكافي للسفر، وهو ما دفعهم لتبني طرح بديل وهو القيام بعمليات إرهابية محلية تستهدف رجال الأمن ووكالات بنكية ومؤسسات مصرفية".

ووقعت الجريمة في الثالث من آذار/مارس الجاري. وقال المسؤول إن الجناة مثلوا بجثة الشرطي، موضحا "تربصوا به في حصة عمله الليلي، قبل أن يعمدوا إلى سرقة سيارته الخاصة وإضرام النار في جثته".

وقال الشرقاوي إن زعيم المجموعة شاب يبلغ من العمر 31 عاما والآخرين أحدهما 37 والثاني 50 عاما. وتم القبض على واحد من الموقوفين الثلاثة في سيدي حرازم وهي منطقة بالقرب من فاس والاثنين الآخرين وأحدهما زعيم المجموعة في الدار البيضاء.

فرانس24/ رويترز

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