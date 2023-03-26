مأساة جديدة قبالة السواحل التونسية... انتشال 29 جثة إثر غرق مراكب مهاجرين من دول أفريقية

قارب يقل مهاجرين غير شرعيين من تونس إلى جزية لامبيدوزا الإيطالية.

لقي 29 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة مصرعهم الأحد بعد غرق قواربهم قبالة سواحل تونس، كما أفاد حرس الحدود مشيرا إلى وقوع ثلاثة حوادث. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني حذرت الجمعة من أن "المشاكل المالية الكبيرة" في تونس تهدد بإثارة "موجة هجرة غير مسبوقة" نحو أوروبا.

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أعلن الحرس الوطني التونسي الأحد في بيان انتشال جثث 29 مهاجرا من دول إفريقية بعد غرق قواربهم قبالة سواحل البلاد، مشيرا إلى ثلاثة حوادث غرق. وحسب المتحدث باسم الحرس، فإنه تم أيضا "إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بعد غرق مراكب للهجرة السرية".

وقع أحد الحوادث على بعد 58 كيلومترا قبالة الساحل، وانتشلت سفينة صيد تونسية 19 جثة بعد غرق القارب. وفي حادث ثان، انتشلت دورية للحرس البحري قبالة مدينة المهدية (وسط) ثماني جثث وأنقذت 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم أثناء توجهه نحو إيطاليا، فيما انتشل مركبا صيد تونسيان جثتين أخريين.

يفد إلى تونس منذ أعوام أشخاص فروا من الفقر والعنف في منطقة دارفور بالسودان وغرب إفريقيا وأجزاء أخرى من القارة، من أجل محاولة الوصول إلى أوروبا سعيا لحياة أفضل.

تقع جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على بعد 150 كيلومترا فقط من الساحل التونسي، لكن إيطاليا تمارس ضغوطا على السلطات التونسية لكبح الهجرة، وساعدت في تعزيز إمكانات الحرس البحري الذي تتهمه منظمات حقوقية بارتكاب أعمال عنف.

وقد حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني الجمعة من أن "المشاكل المالية الكبيرة" في تونس تهدد بإثارة "موجة هجرة غير مسبوقة" نحو أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

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