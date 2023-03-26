منظمة تتهم خفر السواحل الليبي بتعريض طاقمها للخطر خلال تنفيذها عملية إنقاذ مهاجرين

هجرة غير شرعية

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التقطت هذه الصورة ليلة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وتم الحصول عليها من وكالة الأنباء الإيطالية Ansa، وتُظهر مهاجرين ينزلون من سفينة الإنقاذ "Humanity 1" التابعة لمنظمة SOS Humanity الألمانية، في كاتانيا بصقلية. وقد تم السماح لـ144 مهاجرا تم إنقاذهم من أصل 179 بالنزول لفحصهم طبيا في كاتانيا من سفينة "Humanity 1".

نشرت منظمة "أس أو أس ميديترانيه" الأوروبية بيانا اتهمت فيه خفر السواحل الليبي بتعريض طاقم سفينة "أوشن فايكينع" التابعة لها للخطر خلال تنفيذها عملية إنقاذ مهاجرين على متن قارب في المتوسط السبت. وقالت المنظمة إنه بينما كانت سفينة الإنقاذ تقترب من قارب المهاجرين، وصل زورق تابع لخفر السواحل الليبي إلى الموقع واقترب من سفينة الإنقاذ بطريقة تعرضها للخطر وتصرف بشكل عدائي مهددا بالسلاح ومطلقا "عدة أعيرة في الهواء".

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اتهمت منظمة "أس أو أس ميديترانيه" الأوروبية غير الحكومية خفر السواحل الليبي السبت بتعريض طاقم سفينتها "أوشن فايكينغ" ومهاجرين على متن قارب للخطر "بشكل متعمد" خلال تنفيذ عملية إنقاذ.

وتضمن بيان للمنظمة أنه بعد تلقيها نداء صباح السبت عن وجود قارب مهاجرين يعاني من مشاكل في المياه الدولية قبالة ليبيا، وبينما كانت سفينة "أوشن فايكينع" تقترب من القارب، وصل زورق تابع لخفر السواحل الليبي إلى الموقع واقترب من سفينة الإنقاذ بطريقة تعرضها للخطر.

وتابعت المنظمة الإنسانية التي تتخذ من مدينة مرسيليا الفرنسية مقرا لها أن جميع محاولات الاتصال بمقر خفر السواحل الليبي باءت بالفشل، في وقت بدأ فيه خفر السواحل الليبي التصرف بشكل عدائي مهددا بالسلاح ومطلقا "عدة أعيرة في الهواء".

وتابع بيان المنظمة أن السفينة غادرت الموقع لضمان سلامة طاقمها بينما "واصل خفر السواحل الليبي إطلاق النار"، مشيرا إلى أن منظمة "سي ووتش" التي نددت أيضا بالحادث في بيان صحافي منفصل، تمكنت بفضل طائراتها من رصد سقوط أشخاص من القارب المطاطي قبل انتشالهم.

ووفقا للمنظمة تم في النهاية اعتراض نحو 80 شخصا من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا.

وبحسب المنظمة فإن خفر السواحل الليبي تدخل أيضا في شهر كانون الثاني/يناير خلال تنفيذ "أوشن فايكينغ" عملية إنقاذ معرضا "حياة أشخاص في البحر (...) للخطر عن طريق منع" طاقم البحث والإنقاذ على متن قارب النجاة من العودة إلى السفينة الرئيسية".

وقدرت منظمات في نهاية عام 2022 أنه جرى اعتراض نحو مئة ألف شخص منذ توقيع إيطاليا والاتحاد الأوروبي عام 2017 اتفاقية مع ليبيا لتدريب وتجهيز فرق خفر السواحل التابعة لها.

وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وسط البحر المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث قدرت اختفاء 1,417 مهاجرا على هذا الطريق عام 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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