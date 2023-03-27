موريتانيا: إلقاء القبض على مدبّر عملية فرار جهاديين مُدانين في قضايا إرهابيّة

جنود موريتانيون في مركز قيادة فرقة العمل G5 الساحل، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، جنوب شرق موريتانيا بالقرب من الحدود مع مالي.

قالت الشرطة الموريتانيّة الأحد، إنها اعتقلت شخصًا قام بتدبيرعمليّة فرار أربعة مُعتقلين جهاديّين مطلع آذار/مارس. ولقي ثلاثة السجناء الفارين مصرعهم خلال عمليّة الاعتقال وقُبض على الرابع حيًّا، حسب ما أشارت السلطات بعد خمسة أيام على فرارهم.

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أعلنت الشرطة الموريتانية في بيان على فيسبوك، أنّ إحدى فرق البحث التابعة للإدارة العامّة للأمن الوطني اعتقلت الأحد في نواكشوط شخصا يدعى محمّد تي، والمكنّى أبو أسامة، وقالت إنه "مُدبّر عمليّة فرار 4 سجناء مُدانين في قضايا إرهابيّة من السجن المركزي في نواكشوط مساء الخامس من آذار/مارس 2023".

هذا، ولم تُدل السلطات بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الرجل، لكنّها ذكرت أنّه سيُحال إلى العدالة بعد انتهاء التحقيق.

وكانت السلطات الموريتانية قد أشارت، بعد خمسة أيّام على فرارهم، إلى مقتل ثلاثة من الهاربين، بينهم السالك ولد الشيخ، الذي تعتبره السلطات خطيرًا على وجه الخصوص، فيما اعتُقِل الرابع حيًّا.

وأثناء عملية فرار هؤلاء السجناء، لقي حارسان مصرعهما، فيما قُتِل عنصر أمن خلال محاولة اعتقالهم.

وكان قد حُكِم على ولد الشيخ عام 2011 بالإعدام، على خلفيّة محاولة اغتيال الرئيس حينها محمد ولد عبد العزيز واستهداف السفارة الفرنسيّة. وعلى الرغم من عدم إلغائها، لم تُطبّق موريتانيا عقوبة الإعدام منذ عام 1987.

كما سبق وأن فرّ السالك ولد الشيخ من السجن في كانون الأوّل/ديسمبر 2015 قبل اعتقاله في غينيا بيساو وإعادته إلى موريتانيا بعد ثلاثة أسابيع.

هذا، وتعتبر الولايات المتحدة المنخرطة في عمليّة مكافحة الجهاديّين في منطقة الساحل، أنّ السالك ولد الشيخ هو أحد منظّمي اغتيال أربعة سيّاح فرنسيّين جنوب شرق موريتانيا العام 2007.

فرانس24/أ ف ب

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