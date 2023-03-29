المغرب: مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 27 في حادث مرور

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رجال الإنقاذ وقوات الأمن في موقع حادث انقلاب حافلة مسافرين على الطريق السريع بولاية خريبكة شرق الدار البيضاء. المغرب في 17 آب/أغسطس 2022.

أعلنت السلطات المغربية مصرع خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 27 بجروح بعضهم بجروح بليغة في حادث مرور نجم عن اصطدام حافلة لنقل الركاب بشجرة. وتشهد الطرق المغربية حوادث متكررة لحافلات نقل الركاب، التي تعد وسيلة تنقل أساسية في المغرب لذوي الدخل المحدود خصوصا. وخلفت حوادث المرور 3201 قتيل العام الماضي بانخفاض نسبي مقارنة مع العام 2021، وفق آخر معطيات رسمية.

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لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 27 آخرون بجروح، قرب العاصمة المغربية الرباط الأربعاء، في حادث مرور نجم عن اصطدام حافلة لنقل الركاب بشجرة، وفق ما أفاد مصدر في السلطات المحلية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المصدر إن 12 من الجرحى إصاباتهم بليغة، موضحا أن الحادث وقع إثر اصطدام الحافلة بشجرة "بعد فقدان سائقها السيطرة عليها"، وذلك في منطقة ريفية بمحافظة الخميسات قرب العاصمة.

وأشار إلى فتح تحقيق "من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الحادثة".

وبحسب المصدر، فقد نقل 5 من الجرحى إلى مستشفى ابن سينا بالرباط.

وتشهد الطرق المغربية حوادث متكررة لحافلات نقل الركاب، التي تعد وسيلة تنقل أساسية في المغرب لذوي الدخل المحدود خصوصا.

وخلفت حوادث المرور 3201 قتيل العام الماضي، بانخفاض نسبي مقارنة مع العام 2021، وفق آخر معطيات رسمية.

بينما كانت السلطات وضعت استراتيجية "وطنية للسلامة الطرقية" لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة.

وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.

فرانس 24/ أ ف ب

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