سعيّد يرفض "إملاءات" لإبرام اتفاق مع صندوق النقد ويدعو التونسيين إلى"الاعتماد على أنفسهم"

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أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس عن رفضه "إملاءات" لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، داعيا إلى"الاعتماد على النفس". ومنذ عدة أشهر، تعثر اتفاق بين تونس والصندوق لتمكينها من قرض، وسط دعوات دولية لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة.

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" يجب على التونسيين أن يعتمدوا على أنفسهم". بهذه الكلمات رد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس عن سؤال حول إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلا إنه يرفض "الإملاءات" التي يطرحها الصندوق.

وتوصلت تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية تقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومع ذلك، تعثر التوصل لاتفاق نهائي منذ عدة أشهر وسط دعوات دولية لتونس لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة.

وردا على أسئلة صحافيين بشأن البديل عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سعيّد: "التونسيون يجب أن يعتمدوا على أنفسهم".

فرانس24/ رويترز

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