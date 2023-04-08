فقدان أكثر من 20 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

أعلنت السلطات التونسية السبت فقدان أثر أكثر من 20 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بعد غرق قاربهم قبالة مدينة صفاقس جنوب البلاد أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا. وصارت تونس، بعد أن كانت ليبيا، نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل العثور على حياة أفضل في أوروبا.

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تتواصل مأساة المهاجرين الراغبين في عبور المتوسط عبر السواحل التونسية حيث أفاد فوزي المصمودي المتحدث باسم محاكم صفاقس إن 20 مهاجرا أفريقيا على الأقل فُقدوا السبت بعد غرق قاربهم قبالة صفاقس بجنوب البلاد أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع كبير في عدد قوارب المهاجرين المبحرة من البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأضاف المصمودي أن قوات خفر السواحل أنقذت 17 شخصا آخرين كانوا على متن نفس القارب قبالة صفاقس ومن بينهم اثنان في حالة حرجة.

وخلال الأسابيع الماضية، لقي العشرات حتفهم في حوادث غرق متكررة قبالة الساحل التونسي.

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وصارت تونس، بعد أن كانت ليبيا، نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل العثور على حياة أفضل في أوروبا.

وقال الحرس الوطني أمس الجمعة إن أكثر من 14 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، تم اعتراضهم أو إنقاذهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، أي خمسة أمثال الأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمس إن أوروبا ربما تواجه خطر وصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس.

ودعت ميلوني صندوق النقد الدولي والدول الأخرى إلى مساعدة تونس بسرعة لتجنب انهيارها. وقال وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار الأسبوع الماضي إن البلاد بحاجة إلى تمويل ومعدات لحماية حدودها بشكل أفضل. وتلقت تونس معدات من إيطاليا في السنوات الماضية، لكن عمار قال إنها قديمة وغير كافية.

فرانس24/رويترز

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