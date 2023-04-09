المغرب: احتجاجات في عدة مدن ضد غلاء المعيشة

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متظاهرون يهتفون خلال احتجاج على غلاء المعيشة في الرباط، المغرب. 20 شباط/ فبراير 2023.

خرج العشرات في المغرب السبت للتظاهر احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدعوة من ائتلاف أحزاب يسارية. وعبر أكثر من 60 شخصا في ساحة السراغنة بالدار البيضاء عن "سخطهم" حيال ارتفاع تكاليف المعيشة. وتجمعت أيضا مجموعات من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش. وتأتي هذه المظاهرات في وقت يضرب التضخم البلاد، الأمر الذي عرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

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نظمت مظاهرات مساء السبت في عدد من مدن المغرب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بدعوة من ائتلاف أحزاب يسارية.

وفي الدار البيضاء، عبر أكثر من 60 شخصا في ساحة السراغنة عن "سخطهم" حيال ارتفاع تكاليف المعيشة، حسب صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال فؤاد (21 عاما)، الذي شارك في الاحتجاج بدعوة من الجبهة الاجتماعية، وهي ائتلاف أحزاب يسارية ونقابات: "لم أعد أستطيع التحمل. الحياة أصبحت صعبة؛ بسبب ارتفاع الأسعار. أشعر أنه لم يعد لدي مستقبل".

وصرح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر العمري لوكالة الأنباء الفرنسية: "ندين سياسة الحكومة التي وعدت بأن تكون حكومة (الدولة الاجتماعية)، لكن اتضح أنها حكومة الفوارق الاجتماعية".

وتجمع أيضا عدد من المتظاهرين في الرباط وطنجة ومراكش.

وهتف نحو 60 متظاهرا تجمعوا أمام البرلمان في العاصمة: "هذا عيب هذا عار الزيادة في الأسعار. بلادنا فلاحية والخضار غالية علينا".

وتأتي هذه المظاهرات في وقت يضرب التضخم البلاد، الأمر الذي عرض الحكومة لانتقادات النقابات والمعارضة البرلمانية ووسائل الإعلام المحلية.

وبلغ معدل التضخم 9,4% في الربع الأول من 2023، مقابل 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وازداد التضخم مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية (+18,2%) في شهر رمضان، الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.

فرانس 24/ أ ف ب

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