محكمة مغربية تشدد أحكاما بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة

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قررت محكمة مغربية ليل الخميس الجمعة إيقاع أحكام مشددة بالسجن بحق ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة. وتعرضت الطفلة لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل، رغم أن عمرها لم يتجاوز 11 ربيعا، في منطقة ريفية بضواحي الرباط. ويأتي الحكم بعد عقوبة أصدرتها محكمة البداية بحق المتهمين الثلاثة اعتبرت مخففة وأثارت غضبا شعبيا عارما.

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أصدرت محكمة الاستئناف في المغرب ليل الخميس الجمعة أحكاما مشددة بالسجن بحق 3 متهمين في ملف اغتصاب طفلة، حسبما أفادت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية، وهي قضية كانت قد أثارت صدمة في المغرب وخارجه.

وحكمت محكمة الاستئناف في الرباط ليل الخميس الجمعة على أحد المتهمين الثلاثة بالسجن 20 عاما، وعلى المتهمين الآخرين بالسجن 10 أعولم لكل منهما.

وتعرضت الطفلة لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل، دون أن يكون عمرها قد جاوز 11 ربيعا، في منطقة ريفية بضواحي الرباط.

وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى أدين 3 راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف" في 20 آذار/مارس.

لكن العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.

وأثار هذا الحكم استياء واسعا في المملكة، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي أدين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.

وأثارت القضية أيضا دعوات لإجراء التعديلات القانونية الضرورية، من أجل تفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية.

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعتبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.

فرانس 24/ أ ف ب

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