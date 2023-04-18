المغرب: تبرئة رجل مشتبه بتهريبه المخدرات من جريمة قتل في فرنسا

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برأ القضاء المغربي الفرنسي رضا أبكريم من جريمة قتل على خلفية الاتجار بالمخدرات، وهي جريمة أدين غيابيا في فرنسا بارتكابها بعد فراره إلى المغرب وحكم عليه بالسجن 21 عاما. ويشكل أبكريم هدفا "ذا أولوية" لمكتب مكافحة تهريب المخدرات الفرنسي الذي يشتبه في كونه أحد أهم موردي الحشيشة من المغرب إلى فرنسا. كما يشتبه في مسؤوليته عن جريمة قتل على صلة بتهريب المخدرات وقعت في باريس عام 2007، راح ضحيتها فرنسي من أصل مغربي.

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قضت محكمة مغربية الأربعاء، بتبرئة الفرنسي المغربي رضا أبكريم من جريمة قتل على خلفية الاتجار بالمخدرات، وفق ما أفاد محامي الطرف المدني، وهي جريمة أدين غيابيا في فرنسا بارتكابها بعد فراره إلى المغرب.

وقال وكيل الدفاع عن الطرف المدني محمد أغناج لوكالة الأنباء الفرنسية، إن غرفة الجنايات في محكمة الدار البيضاء "قضت ببراءة أبكريم، وسيتم بذلك الإفراج عنه".

وظل الأخير معتقلا في المغرب منذ توقيفه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أواخر 2020 "للتحقيق معه في استعمال وثائق سفر مزورة، قبل أن يتبين أنه موضوع مذكرة توقيف دولية بسبب قضية قتل على صلة بتهريب المخدرات"، وفق أغناج.

ويشكل أبكريم هدفا "ذا أولوية" لمكتب مكافحة تهريب المخدرات الفرنسي، الذي يشتبه في كونه أحد أهم موردي الحشيشة من المغرب إلى فرنسا.

كما يشتبه في مسؤوليته عن جريمة قتل على صلة بتهريب المخدرات وقعت في باريس عام 2007، راح ضحيتها فرنسي من أصل مغربي.

وأدانته محكمة فرنسية غيابيا بهذه القضية في تموز/يوليو 2020 بالسجن 21 عاما، بعدما فر من فرنسا.

وحوكم في المغرب "لأنه مغربي الجنسية، وفق القانون المغربي"، حسبما أوضح أغناج، حيث وجهت له تهمة "المساهمة في الاختطاف والاحتجاز والقتل العمد مع سبق الإصرار".

وأضاف المحامي الذي ينوب عن والدي الضحية: "لم أطلع بعد على تعليل الحكم ببراءته، لكنني أستغرب لتبرئته من جريمة سبق أن أدين بها"، مشيرا إلى أن الطرف المدني سيطلب استئناف الحكم.

فرانس 24/ أ ف ب

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