رئيس الوزراء الإسباني يشيد بالمغرب كحليف "أساسي" في مواجهة الهجرة غير الشرعية

رئيس االوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (يسار) يلتقي في الثاني من شباط/فبراير 2023 في الرباط، نظيره المغربي عزيز أخنوش في أول لقاء "رفيع المستوى" من نوعه منذ 2015.

أثنى رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز الأربعاء على الدور الذي يلعبه المغرب كحليف "أساسي" في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وذلك في ظل انتقادات يتعرض لها من المعارضة وبعض حلفائه الذين يعتبرون أن مدريد تقدم الكثير من التنازلات لصالح الرباط. لا سيما قرار مدريد في آذار/مارس 2022، المؤيد لموقف الرباط من الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

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في كلمة أمام مجلس النواب الإسباني الأربعاء، أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بدور المغرب كحليف "أساسي" في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وقال إن المغرب "حليف أساسي لأمننا وللهجرة المنظمة الى بلادنا والقارة الأوروبية".

وأضاف "أعتقد أن الأرقام تتحدث عن نفسها: الممر الأطلسي (في اتجاه أرخبيل جزر الكناري) هو الطريق الوحيد إلى أوروبا" حيث يسجل عدد المهاجرين غير الشرعيين "تراجعا، في خضم زيادة عامة في حجم الهجرة غير الشرعية نحو القارة الأوروبية".

هذا، وقدم رئيس الوزراء الاشتراكي أرقاما عن الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، تظهر تراجعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الآتين إلى جزر الكناري بنسبة 63 بالمئة، بينما ارتفعت أعداد الواصلين إلى اليونان وإيطاليا في الفترة نفسها بنسبة 95 و300 بالمئة تواليا.

وكانت العلاقات بين إسبانيا والمغرب قد تحسنت منذ أن قررت مدريد في آذار/مارس 2022، تأييد موقف الرباط من الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، الأمر الذي وضع حدا لأزمة دبلوماسية بين البلدين دامت عاما كاملا.

وقوبلت هذه الخطوة التي أنهت عقودا من الحياد في مدريد بشأن وضع المستعمرة الإسبانية السابقة، بانتقادات من مكونات سياسية محلية مختلفة، باستثناء المعسكر الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز. وعكست وزيرة العمل يولاندا دياز تباين الآراء مع سانشيز، بوصفها المغرب بـ"ديكتاتورية" خلال لقاء تلفزيوني الأحد الماضي.

كما أكدت الوزيرة الشيوعية التي أعلنت مؤخرا ترشحها لرئاسة الوزراء، أنها ستعود "من دون أدنى شك" عن الاتفاق بين حكومة سانشيز والمغرب بشأن الصحراء الغربية، في حال فوزها في الانتخابات المقررة أواخر هذا العام.

وإلى ذلك، لقيت العلاقة الوثيقة مع المغرب انتقادات المعارضة اليمينية في إسبانيا، وأيضا حلفاء سانشيز من القوى اليسارية، منذ كارثة جيب مليلية في 24 حزيران/يونيو 2022. إذ حاول يومها زهاء ألفي مهاجر أغلبهم من السودان، اقتحام السياج الحدودي من المغرب للعبور نحو الجيب الإسباني، ما أسفر عن مقتل 23 منهم على الأقل وفق السلطات المغربية، في حين قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الحصيلة بلغت 27 قتيلا.

فرانس24/ أ ف ب

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