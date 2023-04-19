فقدان أكثر من 15 مهاجرا في حادث غرق جديد لقارب قبالة السواحل التونسية

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عمليات إنقاذ ليلية لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس (شرقا) من قبل خفر السواحل التونسي. في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022

يوجد أكثر من 15 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل التونسية، وفق ما أعلنه خفر السواحل التونسي في بيان الثلاثاء. وكان المهاجرون قد غادروا تونس من ساحل قرقنة متجهين إلى الساحل الإيطالي. وتأتي الواقعة عقب مرور أيام قليلة على غرق 32 شخصا في حادث مماثل. وتزايدت حوادث الغرق قبالة تونس في الأسابيع القليلة الماضية، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والمفقودين.

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ذكر خفر السواحل التونسي في بيان الثلاثاء أن هناك ما لا يقل عن 15 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة تونس. وأبحر القارب من ساحل قرقنة سعيا للوصول إلى ساحل إيطاليا.

وفي حادث مماثل، غرق 32 مهاجرا، وفق ما أعلنه خفر السواحل التونسية الجمعة قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وكان خفر السواحل أعلن الأربعاء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس. ويومها تم إنقاذ 72 مهاجرا، في حين اعتبر في عداد المفقودين ما بين 20 و30 مهاجرا آخرين.

ولقي 4 مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم، وفقد 23 آخرون، في حادثي غرق نهاية الأسبوع الفائت قبالة سواحل تونس، فيما أنقذ 53 آخرون، وفق ما أفاد المصمودي في وقت سابق.

ومع تحسن أحوال الطقس، تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين يأملون بلوغ السواحل الإيطالية القريبة.

كما ارتفعت هذه الوتيرة إثر خطاب للرئيس قيس سعيّد في شباط/فبراير، انتقد فيه توافد "جحافل" من المهاجرين على تونس، معتبرا أنهم أصبحوا مصدرا "للجريمة".

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

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