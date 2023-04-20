القضاء التونسي يصدر أمرا بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي

راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي والرئيس السابق للبرلمان التونسي خلال مقابلة مع رويترز في مكتبه. تونس العاصمة في 15 يوليو/تموز 2022.

أمر قاضي تحقيق تونسي الخميس بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، بشبهة "تآمره على أمن الدولة الداخلي"، وذلك بعد ساعات من بدء التحقيق معه، حسبما أفادت المحامية منية بوعلي. وكانت الشرطة ألقت القبض الإثنين على الغنوشي أكبر مسؤول سياسي معارض يتم توقيفه بعد حملة شملت العديد من معارضين وقوبلت بانتقادات من الولايات المتحدة ومن جماعات حقوقية.

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أفادت المحامية منية بوعلي الخميس بأن قاضي تحقيق تونسي قد أمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، أحد أبرز المعارضين والمنتقدين للرئيس قيس سعيّد، بشبهة "تآمره على أمن الدولة الداخلي" بعد ساعات من بدء التحقيق معه.

من جانبه، أفاد مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي، بأن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر صباح اليوم (الخميس)، بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفق ما أكدته لفرانس24 المحامية منية بوعلي".

وأكّد الحساب الرسمي لحزب النهضة على تويتر الحكم الصادر بحق زعيمه.

تعليق الأستاذ راشد الغنوشي عند إعلامه بقرار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه الآن ( "أمر المؤمن كلّه خير"

"الخير في ما قضى الله"

"اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا"

"أنا مستبشر بالمستقبل" )#غنوشي_لست_وحدك #FreeGhannouchi pic.twitter.com/8TP8BjMEXZ — حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) April 20, 2023

كذلك، نشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيس بوك تعليقا له بعد قرار حبسه قال فيه: "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل..تونس حرة".

وتابعت المحامية بوعلي تعليقا على الحكم: "كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا... سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".

وكانت الشرطة التونسية قد ألقت الإثنين القبض على الغنوشي، أكبر مسؤول سياسي معارض يتم توقيفه بعد حملة شملت العديد من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيّد.

وبعد ساعات من إلقاء القبض عليه، داهمت قوات الشرطة مقر النهضة الرئيسي بالعاصمة وأخلته من كل الموجودين فيه. وقال مسؤولون من النهضة إن الشرطة أظهرت إذنا قضائيا لتفتيش المقر لفترة تستمر أياما.

كما داهمت الشرطة منزل الغنوشي مساء الإثنين وفتشته قبل أن تقتاده إلى ما وصفه حزب النهضة الإسلامي بأنه "وجهة مجهولة".

وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تتهم سعيّد بالانقلاب بسبب حل البرلمان المنتخب في 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور. وقوبلت الاعتقالات السابقة، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، بتصريحات عبرت فيها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية عن قلقها.

فرانس24/ رويترز

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