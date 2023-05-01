المتحدث باسم اتحاد الشغل التونسي: سعيّد يحتكر جميع السلطات ونعول على استقلال القضاء لوقف الانتهاكات

قال سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الإثنين إن الحوار مع الرئيس قيس سعيّد وصل إلى طريق مسدود، كما أن علاقته (الرئيس سعيّد) تأزمت مع أغلب مكونات الطيف المدني والسياسي بسبب ما وصفه بـ "احتكاره جميع السلطات". وأوضح الطاهري في لقاء على قناة فرانس24 أن غياب الاستقرار السياسي أثّر على مردودية الاقتصاد ما انعكس سلبا بشكل جلي على الوضع الاجتماعي في البلاد.

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انتقد سامي الطاهري الإثنين في لقاء على قناة فرانس24 منهجية تعامل الرئيس قيس سعيّد مع الأطراف المدنية والسياسية معتبرا أن غياب أي حوار بشأن الأزمة التي تعيشها البلاد ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الآخذ في التدهور.

كما أشار إلى أن طريقة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد لإنقاذ اقتصاد البلد الغارق في الديون "ليست شفافة وأحادية ولم تشرك الأطراف المعنية في صياغة الحلول".

وردا على حملة الاعتقالات المستمرة في تونس، قال الطاهري "إننا نعول على مقاومة القضاة لأي تعليمات" لوقف حملة الانتهاكات والأحكام الصادرة ضد عدد من الناشطين الحقوقيين والنقابيين.

تأتي تصريحات الطاهري عقب كلمة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الإثنين شكك من خلالها بجدوى المفاوضات الجارية منذ أشهر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول قرض جديد لإنقاذ اقتصاد البلد الغارق في الديون.

وأتى تشكيك الطبوبي في خطاب ألقاه في العاصمة تونس فيما تظاهر أكثر من 2000 ناشط في صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات من أبرزها "حكومة صندوق النقد الدولي" و"لا للاستعمار".

وقال المسؤول النقابي "نؤكد على إيجابية الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية" قيس سعيّد الذي أعلن في مطلع نيسان/أبريل رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا تناهز قيمته ملياري دولار.

ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد لإعادة هيكلة نحو 100 شركة عامة تتكبد خسائر فادحة ورفع الدعم عن منتجات أساسية.

فرانس24

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