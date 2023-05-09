مقتل رجل أمن في إطلاق نار بجزيرة جربة التونسية خلال زيارة يهودية سنوية

أ ف ب/ أرشيف

سمع دوي إطلاق نار خلال احتضان جزيرة جربة التونسية الثلاثاء فعاليات سنوية في معبد الغريبة اليهودي. وقالت إذاعة موزاييك المحلية إنه عثر على رجل شرطة مقتول في مركز الميناء بجزيرة جربة، وسمع صوت إطلاق نار. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يقفون في فناء المعبد اليهودي، فيما تردد صوت إطلاق نار.

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قال شهود على جزيرة جربة التونسية الثلاثاء، إنهم سمعوا دوي إطلاق نار خلال احتضان الجزيرة فعاليات سنوية في معبد الغريبة اليهودي.

وقالت إذاعة موزاييك المحلية، إنه عثر على رجل شرطة مقتول في مركز الميناء بجزيرة جربة، وسمع صوت إطلاق نار. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن رويترز على الفور من التحقق منه، أشخاصا يقفون في فناء المعبد اليهودي، فيما تردد صوت إطلاق نار.

ويجتذب موسم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة، وهو أقدم معبد يهودي في أفريقيا، مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جزيرة جربة، التي تعد منتجعا سياحيا رئيسيا قبالة سواحل جنوب تونس، وتبعد 500 كيلومتر عن العاصمة تونس.

وفرضت إجراءات أمنية مشددة على الزيارة اليهودية منذ أن هاجم أحد أفراد من تنظيم القاعدة المعبد عام 2002 بشاحنة ملغومة، ما أسفر عن مقتل 21 سائحا غربيا.

وتوجد في تونس ذات الأغلبية المسلمة واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في شمال أفريقيا. ويعيش اليهود في تونس منذ أيام الرومان، لكنهم الآن أقل من 1800 شخص.

فرانس24/ رويترز

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