تونس: حكم غيابي بالسجن لمدة عام على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

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زعيم حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي يلوح لمؤيديه خلال اجتماع في 11 يناير 2013 في أريانة بشمال تونس العاصمة.

أفادت وسائل إعلام محلية، الإثنين، أن محكمة تونسية أصدرت حكما غيابيا بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

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قضت محكمة تونسية الإثنين بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) تتصل بـ"تمجيد الإرهاب" وبوصف عناصر الأمن بأنهم "طواغيت".

وكان زعيم حركة النهضة رئيسا للبرلمان السابق الذي أصدر سعيّد قرارا بحله قبل أن يستحوذ على كل السلطات تقريبا.

وقرر زعيم حزب النهضة الغنوشي هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء رافضا ما قال إنها محاكمات سياسية ملفقة.

وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تتهم سعيّد بالانقلاب بسبب حل البرلمان المنتخب في 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور. وقوبلت الاعتقالات السابقة، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، بتصريحات عبرت فيها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية عن قلقها.

فرانس24/ أ ف ب

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