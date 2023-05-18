تونس: صحافيون يتظاهرون للتنديد بـ"توظيف القضاء" للتضييق على حرية الإعلام

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شارك عشرات الصحافيين الخميس في وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم للتنديد بالملاحقات القضائية ضد الصحافيين والتضييق على وسائل الإعلام. وسبق للمنظمات الحقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريات في تونس منذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطات في البلاد اعتبارا من تموز/يوليو 2021.

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تظاهر العشرات من الصحافيين التونسيين الخميس في العاصمة التونسية للتنديد بما يعتبرونه "توظيفا للقضاء" للتضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام.

واعتصم الصحافيون أمام مقر "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" ورددوا شعارات من قبيل "املأ السجون يا قضاء التعليمات" و"حريات حريات دولة البوليس انتهت".

وبدعوة من النقابة، احتج المتظاهرون أيضا على حكم الاستئناف الصادر بحق مراسل إذاعة "موزييك إف إم" الخاصة خليفة القاسمي، والقاضي بسجنه خمس سنوات لنشره معلومات أمنية.

وحوكم القاسمي بتهمة "افشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات" على ما أفاد محاميه.

والإثنين، أوقفت الشرطة طالبَين بعدما قاما بنشر أغنية ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الشرطة وقانونا لمكافحة تعاطي المخدرات.

وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية الثلاثاء من "خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية".

وسبق للمنظمات الحقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريّات في تونس منذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطات في البلاد اعتبارا من تموز/يوليو 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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