تونس: إسقاط دعوى ضد طالبين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة على مواقع التواصل

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عناصر من الشرطة التونسية خلال احتجاج ضد الرئيس قيس سعيّد، في الذكرى السنوية لانتفاضة عام 2011. تونس. 14 كانون الثاني/يناير 2023

أسقطت محكمة تونسية الثلاثاء دعوى ضد طالبين نشرا أغنية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدا فيها الشرطة. وقالت محاميتهما إيمان السويسي: "ترافعنا اليوم، وقرر القاضي عدم سماع الدعوى بحقهما". وكانت النيابة العامة وجهت للطالبين تهمتي "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية" و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي".

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قضت محكمة تونسية الثلاثاء بعدم سماع دعوى ضد طالبين نشرا أغنية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدا فيها الشرطة، وفقا لمحاميتهما.

وأوقف ضياء نصير (26 عاما) ويوسف شلبي (27 عاما) مطلع الأسبوع الفائت في أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرق)، قبل أن يطلق سراحهما الخميس.

وقالت محاميتهما إيمان السويسي لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء: "ترافعنا اليوم، وقرر القاضي عدم سماع الدعوى بحقهما".

وقبل قرار الإفراج عنهما، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "أعبر عن شديد الاستغراب من اعتقال عدد من الطلبة".

وأضاف في مقطع فيديو إثر لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن: "لا أتدخل في القضاء، ولكن لا أريد أن يظلم أحد في هذه البلاد".

واعتبر سعيد أنه "ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاعتقال طلبة. ما حصل غير مقبول، وعلى القضاة الشرفاء أن يتصدوا لمثل هذه التجاوزات".

وكانت النيابة العامة وجهت للطالبين تهمتي "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية" و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي"، وذلك في مقطع فيديو للأغنية نشر على موقع تيك توك.

وظهر الشابان في الفيديو وهما يرددان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، وينتقدان الشرطة وتطبيق قوانين صارمة تحظر استهلاك المخدرات في البلاد.

وتقول كلمات الأغنية: "مرة في حينا زارتنا الشرطة في الليل، دفعت بقوة باب الدار وحولتنا للقيام بتحاليل (استهلاك المخدرات)... قلت له (للشرطي) اتركنا وخذ دينارين".

كذلك، نددت الأغنية بالاعتقالات الكثيرة التي تعرض لها الشباب في تونس استنادا إلى هذا القانون، والذي اعتبرته منظمات حقوقية مناهضا للحريات.

فرانس24/ أ ف ب

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