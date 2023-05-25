السلطات الجزائرية تفرج عن المعارض كريم طابو وتضعه تحت مراقبة قضائية

أفادت وسائل إعلام جزائرية بالإفراج عن المعارض كريم طابو، ووضعه تحت مراقبة قضائية، بعد توقيفه لمدة 48 ساعة. واعتقل طابو الثلاثاء من منزله "بأيدي شرطيين في زي مدني". ويرأس كريم طابو (48 عاما) حزبا معارضا صغيرا هو "الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي"، الذي لم يحز تصريحا من السلطات. كما أنه أحد الوجوه الأكثر شعبية في الحراك الذي شهدته الجزائر من شباط/فبراير 2019 إلى أوائل العام 2020.

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أفرجت السلطات الجزائرية الخميس عن المعارض الجزائري كريم طابو، لكنه وضع تحت مراقبة قضائية، بعد توقيفه لمدة 48 ساعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال الموقع الإخباري "طارق نيوز"، إن طابو وضع تحت مراقبة قضائية، بعدما استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة كوليا غرب الجزائر العاصمة.

وقال شقيق طابو جعفر، إن المعارض اعتقل الثلاثاء من منزله في العاصمة، وأوقف احتياطيا.

وكان جعفر أورد على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن المحامي توفيق بلالا، أن شقيقه "أوقف في دلي إبراهيم بأيدي شرطيين في زي مدني"، لافتا إلى أنه لم يتلق توضيحات عن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى شقيقه.

ويرأس كريم طابو (48 عاما) حزبا معارضا صغيرا، هو "الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي"، الذي لم يحز تصريحا من السلطات. كما أنه أحد الوجوه الأكثر شعبية في الحراك الذي شهدته الجزائر من شباط/فبراير 2019 إلى أوائل العام 2020.

وكان قد حكم على طابو في آذار/مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام، بتهمة "تقويض الأمن القومي"، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك، أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر.

فرانس24/ أ ف ب

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