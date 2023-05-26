تونس: القبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية صدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة 79 عاما

أوقف الأمن التونسي الخميس منظم عمليات هجرة صدر في حقه 24 منشور تفتيش وأحكام بالسجن لمدة 79 سنة، كما تورط في تنظيم "عملية اجتياز من سواحل مدينة الشابة أسفرت عن مقتل 20 مجتازا تونسيا إثر تعرض مركبهم للغرق". وتعد تونس معبرا رئيسيا لعمليات الهجرة غير القانونية نحو أوروبا، إذ يتوافد عدد من المهاجرين وغالبيتهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية الجزائرية، ثم يشاركون في محاولات هجرة عبر البحر من السواحل التونسية وبالخصوص من محافظة صفاقس نحو السواحل الإيطالية تنتهي في كثير من الأحيان بحوادث غرق.

يحاول خفر السواحل التونسي إيقاف المهاجرين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا، قبالة الساحل قبالة صفاقس في 27 أبريل/نيسان 2023.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت السلطات التونسية الخميس أنها ألقت القبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية صدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة 79 عاما وكان وسيطا في عملية هجرة قتل فيها عشرون تونسيا إثر غرق مركبهم.

وقال الحرس الوطني التونسي في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك إن "فريقا مشتركا بين الفرقة الأولى والثانية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث وفرقة الإرشاد البحري بصفاقس شرق البلاد تمكن من إلقاء القبض على منظم عمليات اجتياز صادر في حقه 24 منشور تفتيش وأحكام بالسجن لمدة 79 سنة".

ووفق المصدر نفسه، فإن الموقوف مدان في "قضايا متعلقة بالمشاركة في تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من قبل مجموعة إجرامية منظمة". كما أنه شارك في تنظيم "عملية اجتياز من سواحل مدينة الشابة رأسفرت عن مقتل 20 مجتازا تونسيا إثر تعرض مركبهم للغرق".

وتبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الحرس الوطني التونسي أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام".

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.

حسب وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد الذي سجّل العام الماضي خلال نفس الفترة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك