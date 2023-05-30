وفاة سبعة أشخاص في المغرب جراء تناولهم كحولا فاسدا

أودى كحول فاسد بحياة سبعة أشخاص في المغرب، بينما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه بتورطهما في بيعه. وحجزت الشرطة "العشرات من القوارير البلاستيكية الفارغة التي كانت تحتوي على مادة كحول التعقيم، الذي تسببت في وفاة الضحايا". وسبق تسجيل حوادث مشابهة في المغرب، ففي أيلول/سبتمبر، توفي 19 شخصا في مدينة القصر الكبير شمال المملكة، بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة.

ضابط شرطة يقف بالقرب من العلم المغربي في أكادير. 10 كانون الأول/ديسمبر 2013.

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لقي 7 أشخاص حتفهم جراء تناولهم كحولا فاسدا في المغرب، بينما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه بتورطهما في بيعه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الشرطة بمدينة مكناس (وسط شمال) فتحت تحقيقا قضائيا في "وفاة 7 أشخاص، وإصابة فرد ثامن بتسمم، وذلك بعد استهلاكهم مادة كحولية يشتبه في كونهم قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية".

وحجزت الشرطة "العشرات من القوارير البلاستيكية الفارغة التي كانت تحتوي على مادة كحول التعقيم، الذي تسببت في وفاة الضحايا"، في هذا المحل.

كما أوقفت صاحب المتجر (67 عاما) ومساعده (17 عاما)، للاشتباه في تورطهما في "حيازة وبيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة، والتسبب في وفاة مستهلكيها"، وفق ما أضاف المصدر ذاته.

وسبق تسجيل حوادث مشابهة في المغرب، ففي أيلول/سبتمبر توفي 19 شخصا في مدينة القصر الكبير شمال المملكة بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية حينها.

كذلك توفي 20 آخرون في مدينة وجدة (شرقا) في تموز/يوليو 2021 للسبب ذاته.

فرانس24/ أ ف ب

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