المغرب: تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالابتدائي تدريجيا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل

سيبدأ المغرب ابتداء من الموسم الدراسي المقبل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بشكل تدريجي لتلامذة المرحلة الابتدائية، كما أعلن وزير التربية شكيب بنموسى الخميس. وكانت المملكة أقرت في العام 2003 قانون كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ بعد جدل محتدم حول كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني.

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أمازيغ يحتفلون برأس السنة الأمازيغية الجديدة بالقرب من البرلمان في الرباط، المغرب. 12 كانون الثاني/ يناير 2014.

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أعلن وزير التربية المغربي شكيب بنموسى الخميس أن المملكة تسعى إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لتلاميذ الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل وبشكل تدريجي، مشيرا أن الإجراء سيشمل "نحو أربعة ملايين تلميذ تقريبا في العام 2030"، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.

وكان المغرب تبنى في العام 2019 قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجيا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية. فلا يتعدى عدد التلاميذ الذين يدرسون هذه اللغة حاليا نحو 330 ألفا.

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وناضلت الحركة الأمازيغية في المغرب سلميا في النصف الثاني من القرن الماضي لإقناع الدولة والطبقة السياسية عموما بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية. لكن هذا المطلب لم يكن محط إجماع حينها، وكانت ترفضه السلطة، وأيضا بعض المثقفين والسياسيين العروبيين.

ولم يتأت الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلا سنة 2011 بمناسبة تعديل الدستور في سياق احتجاجات "حركة 20 فبراير".

في العام 2003، أقر قانون كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات مؤسسات رسمية، بعد جدل محتدم حول كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني.

فرانس24/ أ ف ب

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