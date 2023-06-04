قوات شرق ليبيا تقوم بترحيل آلاف المهاجرين المصريين إلى بلادهم عبر الحدود البرية

رحلت قوات شرق ليبيا في الأيام الأخيرة آلاف المصريين المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني ورحلتهم إلى بلادهم سيرا على الأقدام عبر الحدود البرية بين البلدين، وفق ما أعلن مصدران أمنيان مصري وبشرق ليبيا. واختلف المصدران في عدد المهاجرين المرحلين.

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قال مصدر أمني مصري وآخر بشرق ليبيا إن قوات شرق ليبيا طردت آلاف المهاجرين المصريين المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة ورحلتهم إلى بلادهم عبر الحدود البرية بين البلدين.

وقال المصدر الأمني الليبي إن القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر، مشيرا إلى أنهم جرى ترحيلهم جميعا. أما المصدر الأمني المصري، فأفاد بأن نحو 2200 مهاجر فقط من أصل أربعة آلاف كانوا موجودين في ليبيا بشكل غير قانوني وهم من جرى ترحيلهم. وأضاف أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات أفريقية أخرى.

وأشار إلى أنهم نُقلوا إلى موقع قريب من الحدود ثم ساروا لمسافة كيلومترين في اتجاه مصر.

وتقول وكالات الهجرة إن ليبيا بها نحو نصف مليون مهاجر يأمل كثيرون منهم في العبور إلى أوروبا بالقوارب بينما يستقر آخرون في ليبيا بحثا عن عمل في البلد الغني بالنفط.

فرانس24/ رويترز

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