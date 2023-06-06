انتخاب خمس دول منها الجزائر لتولي مقاعد كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن

دبلوماسية

انتخبت الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية الثلاثاء، لتولي مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن لولاية تستمر عامين، وتبدأ في 1 يناير/كانون الثاني 2024، إثر اقتراع سري في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة. فيما ظفرت سلوفينيا بالمقعد الخامس الشاغر متغلبة بفارق كبير على بيلاروسيا.

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار الجزائر العاصمة في 27 أغسطس/آب 2022.

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تم انتخاب الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية الثلاثاء بلا منازع لتولي مقاعد كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، بينما نالت سلوفينيا خامس مقعد شاغر إثر تفوّقها بفارق كبير على بيلاروسيا.

ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة، خمسة بلدان دائمة العضوية تملك حق النقض هي كل من بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى 10 دول تتولى المقاعد لمدة عامين.

رئيس الجمعية العامة يهنئ الجزائر، غيانا، جمهورية كوريا، سيراليون وسلوفانيا على انتخابها للانضمام للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.



تبدأ عضوية الدول الخمس في 1 كانون الثاني/يناير 2024 وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 2025.https://t.co/c2XZZiwBNm https://t.co/6tepZES591 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 6, 2023

ويجري كل عام انتخاب الدول التي ستحتل خمسة من هذه المقاعد. وتُخصص المقاعد العشرة المخصصة للبلدان غير دائمة العضوية لتمثيل جميع المناطق بالتساوي.

وستمثّل الجزائر وسيراليون أفريقيا، فيما فازت كوريا الجنوبية بمقعد منطقة آسيا والهادئ، بينما نالت غويانا المقعد المحجوز لأمريكا اللاتينية والكاريبي.

وستحل البلدان الخمسة مكان ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات، لولاية تستمر لعامين وتبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2024.

وفي اقتراع سري في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، فازت سلوفينيا التي تنافست مع بيلاروسيا على المقعد المخصص لشرق أوروبا مع حصولها على نتيجة تصويت بلغت 153-38.

تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 5 أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي.

يطابق عدد الدول المرشحة، المقاعد المخصصة لكل مجموعة إقليمية فيما عدا مجموعة دول أوروبا الشرقية.https://t.co/c2XZZix9CU — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 6, 2023

وحول اختيار سلوفينيا، قال مدير قسم الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو: "يكشف تصويت الجمعية العامة اليوم السبب الذي يجعل المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة أمرا أساسيا".

وتابع شاربونو: "قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بلا شك بأن انتهاكات بيلاروسيا الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل وطمسها الحقائق المرتبطة بالفظائع الروسية المرتبكة في أوكرانيا لا يؤهلانها (لتولي مقعد) في مجلس الأمن، وهي هيئة ضرورية للمحافظة على حقوق الإنسان".

فرانس24/ أ ف ب

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