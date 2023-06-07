السلطات المغربية تلغي حفلا لمغني الراب الفرنسي "بوبا" بسبب كلمات "مسيئة" لنساء المنطقة

قررت السلطات المغربية إلغاء حفل لمغني الراب "بوبا"، كان من المزمع تنظيمه في 21 حزيران/يونيو بالدار البيضاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن منظمين. وجاء هذا الإلغاء بعد حملة لمقاطعة الحفل، بسبب مقاطع من أعمال المغني، اعتُبرت مسيئة بحق نساء المغرب وشمال أفريقيا. وأقيمت آخر حفلة لـ"بوبا" في الرباط عام 2017، وحضرها حوالى مئة ألف متفرج، وفق وسائل إعلام محلية، ضمن مهرجان "موازين" الذي يُعد أهم مهرجان موسيقي في المملكة.

© أ ف ب/ أرشيف

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أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن منظمين لنشاط موسيقي في المغرب، أن السلطات المغربية ألغت حفلا كان مقررا أن يحييه مغني الراب "بوبا" في مدينة الدار البيضاء في 21 حزيران/يونيو، إثر حملة دعت لمقاطعته، بسبب اتهامه بالإساءة لنساء المغرب وشمال أفريقيا في بعض أغانيه.

وأكد مسؤول في الجهة المنظمة للحفل المعلومة في خبر نشره موقع مجلة "تيل كيل" المغربية، إثر رده على سؤال بشأن حقيقة إلغاء النشاط المذكور بـ"نعم".

وأشار المصدر عينه الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أن هذا الإلغاء مرده إلى رفض السلطات المحلية لمقاطعة الدار البيضاء (أنفا)، منح الترخيص اللازم لإقامة الحفلة في المدينة المغربية الكبيرة.

وأثارت الحفلة جدلا في الفترة الأخيرة مع انتشار دعوات إلى مقاطعته على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث يحظى الفنان بشعبية واسعة لدى جمهور الراب.

واستندت هذه الدعوات إلى مقاطع من أعمال المغني، واسمه الحقيقي إيلي يافا، اعتُبرت مسيئة بحق نساء المغرب وشمال أفريقيا.

وقد لقي نبأ إلغاء الحفلة ترحيبا من مستخدمين للإنترنت، إذ كتب أحدهم عبر تويتر "في الاتحاد قوة".

في المقابل، انتقدت مستخدمة أخرى للإنترنت ما وصفته بـ"النفاق" في المغرب على خلفية قرار الإلغاء.

وقد جمعت عريضة إلكترونية طالب معدوها بإلغاء الحفلة بسبب "الإساءة" التي طالت الشعب المغربي جراء قرار استضافة المغني في البلاد، ما يقرب من 4500 توقيع.

وحظيت دعوات مقاطعة الحفلة بدعم جهات نقابية وحزبية معروفة في البلاد، لكن المنظمين ظلوا حتى اللحظات الأخيرة يأملون بإمكان إقامة الحدث الموسيقي.

واتهم "بوبا" مغني الراب الفرنسي من أصل مغربي "مايس"، والمغني "ميتر غيمس" المقيم في المغرب، بالوقوف وراء حملة المقاطعة.

وأقيمت آخر حفلة لـ"بوبا" في الرباط عام 2017، وحضرها حوالى مئة ألف متفرج، وفق وسائل إعلام محلية، ضمن مهرجان "موازين" الذي يُعد أهم مهرجان موسيقي في المغرب.

فرانس24/ أ ف ب

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