بعد التحقيق معه على خلفية تهم "جنسية"... سفير إسرائيل بالمغرب يستأنف عمله شهر يوليو المقبل

بعد إجراء تحقيق معه على خلفية اتهامه باستغلال نساء والتحرش بهن جنسيا، يستأنف السفير الإسرائيلي ديفيد غوفرين عمله على رأس مكتب الاتصال في المغرب الشهر المقبل وفق ما كشف الثلاثاء رئيس بعثة تل أبيب الديبلوماسية المؤقت في الرباط خلال مؤتمر صحافي. وفي سياق دينامية العلاقات بين البلدين، وبعد الزيارة التي قامت بها إلى المملكة وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف الأسبوع الماضي، ينتظر أن يصل إلى الرباط الأربعاء رئيس الكنيست أمير أوحانا في زيارة رسمية وصفت بـ "التاريخية".

© أ ف ب

سفير إسرائيل في المغرب مع وزير خارجية بلاده ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد أثناء افتتاح مقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

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يستأنف السفير الإسرائيلي ديفيد غوفرين عمله على رأس مكتب الاتصال في المغرب، بعد أشهر من استدعاء سلطات بلاده له بهدف التحقيق معه بشأن تهم تتعلق بارتكاب "اعتداءات جنسية" و"اختلاس أموال".

وحسب السفير الذي خلفه مؤقتا على رأس المكتب شائي كوهين الذي أعلن الخبر الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي، فقد تقرر أن يعود السفير إلى منصبه الشهر المقبل لكي يواصل مهمته، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكانت الخارجية الإسرائيلية استدعت غوفرين في أيلول/سبتمبر على خلفية اتهامات له باستغلال نساء والتحرش جنسيا بهن وارتكاب جرائم ضد الحشمة، وهي اتهامات نفاها في رسالة أعدها محاميه.

ومنذ ذلك الحين خلفه كوهين مؤقتا على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وفتح هذا المكتب مطلع العام 2021 بعد استئناف البلدين علاقاتهما الدبلوماسية، في إطار اتفاق ثلاثي تضمن أيضا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أقامه بمناسبة الاحتفال بذكرى قيام الدولة العبرية، أشاد كوهين بالتطور "العميق" في علاقات البلدين على مختلف المستويات الاقتصادية والسياحية والعسكرية.

وأعرب الدبلوماسي الإسرائيلي عن أمله في أن يتوصل البلدان قريبا إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر.

في المقابل تنتظر الرباط اعتراف الدولة العبرية بسيادتها على الصحراء الغربية، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية خلال الأيام الأخيرة.

وفي هذا الصدد قال كوهين: "هناك مفاوضات بين وزارتي خارجية البلدين لننظر كيف يمكن التقدم بخصوص هذا الموضوع"، مضيفا أن "قرارا نهائيا ستتم صياغته من طرف الوزارتين".

وبعد الزيارة التي قامت بها إلى المملكة وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف الأسبوع الماضي، ينتظر أن يصل إلى الرباط الأربعاء رئيس الكنيست أمير أوحانا في زيارة رسمية "تاريخية".

وستكون هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس للبرلمان الإسرائيلي بدعوة من نظيره المغربي رشيد طالبي علمي، الذي سيلتقيه صباح الخميس.

وتأتي هذه الدينامية في علاقات البلدين بعدما خيم عليها مؤخرا صعود تيارات يمينية متطرفة إلى الحكم في إسرائيل والعنف اليومي في الأراضي المحتلة.

وأدان المغرب "بشدة" مطلع نيسان/أبريل اقتحام القوات الإسرائيلية لباحة المسجد الأقصى، عقب صدامات عنيفة بين مصلّين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وتؤكد الرباط بشكل منتظم التزامها القضية الفلسطينية التي ما زالت تحظى بتأييد شعبي واسع في المملكة.

فرانس24/ أ ف ب

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