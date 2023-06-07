ليبيا: إعلان التوصل لـ"توافق" بين الفرقاء بشأن قوانين تنظيم الانتخابات إثر اجتماعات في المغرب

توصل الفرقاء الليبيون الثلاثاء إلى "توافق" حول النقاط الخلافية المرتبطة بقانوني انتخابات رئيس للبلاد والبرلمان في بوزنيقة بالمغرب. لكن لم يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الشأن، فيما أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه سيتم في الأيام المقبلة التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية من طرف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وكان الاثنان قد غادرا المملكة إثر خلافات بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية.

© أ ف ب/ أرشيف

وفدا طرفي النزاع في ليبيا خلال محادثات في مدينة بوزنيقة، في المغرب. 8 سبتمبر/أيلول 2020.

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بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمغرب، أعلن ممثلون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس توصلهم إلى "توافق" حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الايام المقبلة.

لكن دون أن يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد الثلاثاء بعد مغادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إثر خلافات تصاعدت بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية.

وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات جلال الشويهدي في مؤتمر صحافي من بوزنيقة ليل الثلاثاء-الأربعاء، إن "ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان".

وتابع الشويهدي "لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية ومُنحنا كل التسهيلات والظروف المواتية لعقد الاجتماعات... كل النقاشات جرت دون تعرض لأي ضغط خارجي".

بدوره، أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة، عمر بوليفة أن الاجتماعات على مدار عشرة أيام "ناقشت التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين الانتخابية والاتفاق بشأن النقاط الخلافية، ولم يتبق إلا اعتمادهما –القوانين- من طرف مجلس النواب".

"حلول توافقية"

من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في المؤتمر الصحافي أنه في الأيام القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية من طرف خالد المشري وعقيلة صالح.

وأضاف بوريطة "ما تم تحقيقه ببوزنيقة مهم، على اعتبار أنه للمرة الأولى تتوفر لليبيا قوانين انتخابية، وغيابها سابقا كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات".

استمرت اللجنة الليبية المشتركة (6 من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة) المكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية في عقد اجتماعاتها في الفترة بين 22 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيو.

وتم بنهايتها التوصل إلى "حلول توافقية" حول المواد الخلافية المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين -ومنهم المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الذي يحمل كذلك الجنسية الأمريكية- إلى رئاسة الدولة، في انتظار مدى قبولها أو رفضها من قبل الأطراف السياسية والعسكرية داخل ليبيا.

ينص التعديل رقم 13 الذي أقره مجلس النواب في شباط/فبراير الماضي على تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

وتعمل "6+6" على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 آب/أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.

وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع في ليبيا.

فرانس24/ أ ف ب

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