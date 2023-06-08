تونس: مصرع أربعة عسكريين تونسيين في تحطم مروحية كانت في مهمة طيران ليلي

أعلنت السلطات التونسية الخميس أن أربعة عسكريين لقوا حتفهم في تحطم مروحية الأربعاء. وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أفادت بأن قواتها البحرية، قامت بانتشال جثتين لفردين من طاقم المروحية، التي كانت تقوم بمهمة طيران ليلي بإحدى مناطق بنزرت.

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لقي أربعة عسكريين تونسيين مصرعهم في تحطم مروحية، وفق ما أعلنت السلطات التونسية الخميس. ويشكل الضحايا طاقم الطائرة.

وكانت القوات البحرية التونسية أعلنت أن قواتها انتشلت جثتين لفردين من طاقم مروحية بعد تحطمها في عرض البحر.

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها فقدت الاتصال بطائرة مروحية، كانت تنفذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط في بنزرت في وقت متأخر أمس الاربعاء.

وفي عام 2021 لقي ثلاثة جنود حتفهم في تحطم حوامة عسكرية أثناء مهمة تدريب ليلي.

وخلال لقاء مع وزير الدفاع عماد مميش، طالب الرئيس قيس سعيّد بالعمل على تحديث العتاد العسكري. وأضاف أن مثل الحوادث تحصل في تونس نتيجة لتآكل عدد من المعدات.

فرانس24/ رويترز

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