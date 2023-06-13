الرئيس الجزائري يبدأ زيارة الى روسيا "في إطار تعزيز التعاون بين البلدين"

أعلنت السلطات الجزائرية عن بدء الرئيس عبد المجيد تبون الثلاثاء زيارة رسمية إلى روسيا تستمر ثلاثة أيام، لتعزيز التعاون بين البلدين. وسيشارك تبون خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ، والذي سينعقد من 14 حزيران/يونيو لغاية 17 منه، وفق البيان. وترتبط الجزائر وموسكو بعلاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي، أو على المستوى السياسي والاستراتيجي.

© أ ف ب.

إعلان اقرأ المزيد

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء زيارة إلى روسيا "تدوم 3 أيام"، على ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان.

ونشرت الرئاسة على موقعها في فيسبوك صورا لتبون في المطار وهو يحيي تشكيلة من الحرس الجمهوري قبل صعود الطائرة.

وجاء في البيان: "بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، السيد فلاديمير بوتين، يشرع اليوم (الثلاثاء) رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم 3 أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".

وسيشارك تبون خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ، والذي سينعقد من 14 حزيران/يونيو لغاية 17 منه، وفق البيان.

وكانت الزيارة مقررة في أيار/مايو، وفق ما اتفق عليه الرئيسان الجزائري والروسي خلال مكالمة هاتفية في كانون الثاني/يناير، ولم يتم الإعلان الرسمي عن تأجيلها.

وترتبط الجزائر وموسكو بعلاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي مع تبادلات تجارية بأكثر من 3 مليارات دولار، أو على المستوى السياسي والاستراتيجي، خاصة أن روسيا أكبر مورد للسلاح لأكبر بلد أفريقي من حيث المساحة.

كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، وفي اجتماعات الدول المصدرة للنفط "أوبك بلاس".

من ناحية أخرى، لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى باريس، والتي كانت مقررة في النصف الثاني من حزيران/يونيو.

وأشار مصدر من الرئاسة الفرنسية إلى وجود "محادثات بين الطرفين لإيجاد تاريخ ملائم" لهذه الزيارة، ما يعني أنها لن تكون في الموعد.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك