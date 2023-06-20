الجزائر تشتري ثماني طائرات بوينغ ماكس 737 بقيمة مليار دولار

على هامش معرض لوبورجيه لصناعات الطيران والفضاء بباريس، اشترت الجزائر ثماني طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس-9" لتطوير أسطولها من الطائرات للمسافات المتوسطة. وتقدر قيمة الصفقة بمليار دولار بحسب الأسعار الرسمية.

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طائرة "بوينغ 787 دريملاينر" في مصنع الشركة الأمريكية في نورث تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية في 30 أيار/مايو 2023

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أمضت شركة الطيران الجزائرية صفقة لشراء ثماني طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس-9" لتطوير أسطولها من الطائرات للمسافات المتوسطة مع طرازات من الجيل الجديد، على ما أفاد أحد صحافيي وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.

وتبلغ قيمة هذه الطلبية التي أبرمت بمناسبة معرض لوبورجيه لصناعات الطيران والفضاء، بمليار دولار بحسب الأسعار الرسمية. وينص العقد المبرم مع شركة صناعة الطيران الأمريكية على تسليم الطائرات في العام 2027 على ما أكد للصحافيين ياسين بن سليمان المدير العام لشركة الطيران الجزائرية.

وقال إن "شركة الطيران الجزائرية وبوينغ تعملان معا منذ سبعينيات القرن الماضي وهذه استمرارية لهذه الشراكة اليوم".

ويذكر أن الشركة الجزائرية تستخدم راهنا حوالي 30 طائرة بوينغ 737 من طرازات سابقة.

وأبرمت شركة طيران الجزائر كذلك مذكرة تفاهم لتحويل طائرتي بوينغ 737 كانت تستخدمهما لنقل الركاب، إلى طائرتي شحن. إلا أن طلبية شركة الطيران الجزائرية لن تضاف إلى جدول طلبيات الشركة الأمريكية إذ أنها كانت واردة في فئة "زبون مجهول الهوية".

في مطلع حزيران/يونيو، وقعت الشركة الجزائرية عقدا لشراء سبع طائرات كبيرة من طراز إيرباص 350 بقيمة 2,2 مليار دولار نظريا.

وردا على سؤال حول طلبيات محتملة لشراء طائرات للمسافات الطويلة من بوينغ (من طراز 787 أو 777)، قال بن سليمان إن "كل الاحتمالات تدرس في إطار استراتيجية تطوير الشركة".

فرانس24/ أ ف ب

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