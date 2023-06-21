الجزائر: السجن 5 سنوات لرئيس وزراء ووزير صحة سابقين

أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون دينار على كل من رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف.

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قوات الشرطة الجزائرية أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2019.
قوات الشرطة الجزائرية أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2019. © أ ف ب/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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أفادت وكالة الأنباء الجزائرية إن محكمة بالجزائر قضت الأربعاء بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون دينار على كل من رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف.

وأصدر الحكم القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في قضية ذات صلة بالفساد، بحسب الوكالة.

 

فرانس24/ رويترز

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