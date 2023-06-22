البنك الدولي يمنح تونس قرضا بقيمة 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع ربط كهربائي مع إيطاليا

توصلت تونس إلى اتفاق مع مجموعة البنك الدولي يقضي بمنحها قرضا قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا. وينهي هذا الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس إثر تصريحات أدلى بها رئيسها قيس سعيّد أثارت انتقادات بخصوص مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

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أفادت وكالة الأنباء التونسية الخميس أن تونس ومجموعة البنك الدولي وقعا اتفاق قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

وبموجب هذا الاتفاق تنتهي فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس بسبب تصريحات لرئيسها قيس سعيّد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء واعتُبرت آنذاك صادمة.

وأوضحت الوكالة أن المشروع، المعروف باسم "إلميد"، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.

وتبلغ كلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو. وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع أفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يلعب دورا في استراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.

فرانس24/ رويترز

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