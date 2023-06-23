المغرب يعلن تأجيل قمة للدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام

أعلن المغرب الجمعة تأجيل قمة للدول الموقعة على اتفاقات أبراهام كان من المقرر أن يستضيفها المغرب هذا الصيف. وأرجع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لأسباب متعلقة بجدول الأعمال والأجواء السياسية غير الملائمة.

جانب من مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين المغرب وإسرائيل، 22 كانون الأول/ديسمبر 2020. © رويترز

إعلان اقرأ المزيد قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة إنه سيجري تأجيل قمة للدول الموقعة على اتفاقايت أبراهام كان من المقرر أن يستضيفها المغرب هذا الصيف، وعزا التأجيل إلى مشاكل في جدول الأعمال والأجواء السياسية غير المواتية. وطبعت إسرائيل علاقاتها مع عدة دول عربية بموجب اتفاقات أبراهام برعاية الولايات المتحدة. فرانس24/ رويترز الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24