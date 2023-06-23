تونس: القضاء يقرر الإفراج عن القيادية بجبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى

أفرج قاضي التحقيق في تونس عن المعارضة السياسية شيماء عيسى الجمعة، وفق ما أعلنت محاميتها، مشيرة إلى أنها ستغادر السجن في نفس اليوم إذا لم تطعن النيابة العامة في القرار.

أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية يتحدث خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، 15 شباط/فبراير 2023. والثانية على يمين الشابي هي المعارضة شيماء العيسى

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قالت المحامية دليلة بن مبارك الجمعة إن قاضي التحقيق في تونس قرر الإفراج عن موكلتها المعارضة السياسية البارزة شيماء عيسى، مضيفة أنها ستغادر السجن اليوم إذا لم تطعن النيابة العامة في قرار القاضي.

وشيماء عيسى هي معارضة شرسة للرئيس قيس سعيد، سجنت قبل أشهر مع مجموعة من القيادات السياسية بشبهة التآمر على أمن الدولة. كما أنها قيادية بارزة في جبهة الخلاص، الائتلاف الرئيسي المعارض لسعيد وينظم احتجاجات مستمرة ضده.

وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت أكثر من 20 شخصية سياسية معارضة، بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة منذ شباط/فبراير الماضي.

وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات، ووصفتها بأن لها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات على إطلاق سراح المعتقلين.

ويتهم سعيّد معارضيه بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم بـ"الإرهابيين".

والجمعة، اتخذ القضاء التونسي قرارا بمنع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من التداول في قضية التآمر.

وسيطر سعيد على سلطات واسعة في عام 2021 وحل البرلمان، وتحرك للحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

ويقول سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من سنوات من الفوضى والفساد.

فرانس24/ رويترز

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