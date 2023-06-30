الجزائر تبدي صدمتها من مقتل الفتى نائل "بشكل وحشي ومأساوي" برصاص شرطي في فرنسا

مقتل الشاب نائل

أعلنت الجزائر الخميس عن "صدمتها" من مقتل الفتى نائل.م (17 عاما) قرب باريس الثلاثاء "بشكل وحشي ومأساوي" برصاص أحد عناصر الشرطة، حسبما قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان. ودعت الوزارة فرنسا إلى حماية مواطنيها "في بلد الاستقبال الذي يقيمون به"، مشيرة بذلك ضمنيا إلى أنه أحد رعاياها.

مسيرة لتكريم روح الفتى ناهل 17 عاما الذي قتل على يد شرطي فرنسي خلال عملية تدقيق مروري. نانتير، ضاحية باريس في 29 يونيو/حزيران 2023.

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أبدت الجزائر الخميس "صدمتها" بعد مقتل الفتى نائل "بشكل وحشي ومأساوي" قرب باريس الثلاثاء برصاص أحد عناصر الشرطة الفرنسية، مشيرة من ثمة ضمنيا إلى أنه أحد مواطنيها.

بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج pic.twitter.com/vTQWh9LVhU — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) June 29, 2023

في هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "علمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة".

وأضافت البيان بأن "وزارة الشؤون الخارجية على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به".

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ولم يسبق أن تمت الإشارة حتى الآن رسميا إلى أن الفتى نائل، البالغ 17 عاما، هو مواطن جزائري أو أنه ينحدر من أصول جزائرية.

وختم بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بأن "الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن".

وقُتل الشاب نائل م. في نانتير الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليه من قبل شرطي من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري.

وبرّرت الشرطة الواقعة بأن الفتى كان يقود السيارة بسرعة كبيرة "في ممر الحافلات" رافضا التوقف عند الإشارة الحمراء، بحسب المدعي العام.

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والخميس وجّهت النيابة تهمة "القتل العمد" للشرطي الذي أطلق النار مع وضعه قيد التوقيف الاحياطي، معتبرة أن "الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق".

وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن "تأثره" غداة مقتل الفتى، فيما دعت الحكومة إلى "الهدوء" بعد ليلة من التوتر في ضواحي باريس استمرت إلى الخميس.

فرانس24/ أ ف ب

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