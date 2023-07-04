مقتل تونسي بصفاقس في الصدامات بين مهاجرين غير شرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء وسكان

أعلن القضاء التونسي الثلاثاء مقتل رجل تونسي في الصدامات بين مهاجرين غير شرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء وسكان في مدينة صفاقس، التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير القانونية من تونس نحو أوروبا. وقال الناطق باسم النيابة العامة في صفاقس فوزي المصمودي إن الرجل المولود في العام 1981 طُعن حتى الموت مساء الإثنين في مواجهات بين سكان أحد أحياء صفاقس ومهاجرين متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

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المئات يتظاهرون في صفاقس وسط تونس ضدّ "تنامي" وجود المهاجرين غير الشرعيين، 25 حزيران/ يونيو 2023.

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قُتل رجل تونسي في صدامات بين سكان ومهاجرين في صفاقس، ثاني أكبر مدن تونس، حسبما أعلن فوزي المصمودي الناطق باسم النيابة العامة في المدينة الثلاثاء.

وقال المصمودي إن الرجل المولود في العام 1981 طُعن حتى الموت مساء الإثنين في مواجهات بين سكان أحد أحياء صفاقس ومهاجرين متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف: "أوقف ثلاثة مهاجرين يُشتبه في ضلوعهم في جريمة القتل هذه ويحملون الجنسية الكاميرونية، وفق المعلومات الأولية".

وقد دارت مواجهات مساء الأحد بين مهاجرين وسكان من أحد أحياء صفاقس تخللها رشق بالحجارة، وتضررت خلالها مركبات ومساكن.

فرانس24/ أ ف ب

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