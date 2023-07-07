الجزائر تمنح السلطة الفلسطينية 30 مليون دولار لإعادة إعمار مدينة جنين

منحت الجزائر للسلطة الفلسطينية إعانة مالية مقدرة بـ30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين التي شهدت عملية عسكرية إسرائيلية هي الأوسع منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية الجمعة مشيرة إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قد تلقى شكر نظيره الفلسطيني محمود عباس على قراره.

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قالت الرئاسة الجزائرية الجمعة إن الرئيس عبد المجيد تبون قد تلقى شكر نظيره الفلسطيني محمود عباس، بعد قراره مساء الخميس تقديم إعانة مالية قدرها 30 مليون دولار لإعادة إعمار مدينة جنين التي شهدت مؤخرا عملية عسكرية واسعة نفّذها الجيش الاسرائيلي.

وأفادت الرئاسة في بيان بأن الرئيس عبد المجيد تبون قرر "منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية بأن العملية العسكرية التي قُتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي، "ألحقت دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة".

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والجمعة تلقى تبون رسالة من الرئيس محمود عباس عبّر له فيها عن "شكره الجزيل وعرفان الشعب الفلسطيني على المساهمة المالية العاجلة لإعادة إعمار ما دمره الاعتداء الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن فجر الاثنين أوسع عملية له منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة أقحم فيها عددا كبيرا من الجنود والمدرعات وجرافات عسكرية بمؤازرة طائرات بدون طيار شنت هجمات جوية.

فرانس24/ أ ف ب

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